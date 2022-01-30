В Україну прийдуть снігопади, місцями з дощем та сильним вітром

По прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье, 30 января, в Украине ожидается холодная и сырая погода со снегопадами, а местами и с дождем. Дожди пройдут на Закарпатье, в Херсонской, Одесской областях и в Крыму.
Обратите внимание! В Украине 30 – 31 января будут порывы ветра 15 – 20 метров за секунду, на западе местами 25 метров в секунду, в Карпатах 25 – 30 метров в секунду и метели.
Погода в областях Украины
В западных регионах прогнозируют снегопады. Отметки на термометрах покажут 0.. +4 градуса. На востоке будет несколько холоднее -2...+1 градус, там также будет снежить.
В северных областях синоптики информируют о снеге. Температура составит 0...+2 градуса. На юге – снегопады, следует ожидать потепления до +1...+5 градусов.
В Киеве в воскресенье, 30 января, предусматривают снежную погоду и до 0...+2 градусов.
Погода в городах Украины 30 января
- Ужгород – + 2...+4
- Львов – 0...+2
- Ивано-Франковск – 0...+2
- Тернополь – 0...+2
- Черновцы – 0...+2
- Хмельницкий – 0...+2
- Луцк – 0...+2
- Ровно – 0...+2
- Житомир – 0...+2
- Винница – 0...+2
- Одесса – +1...+3
- Николаев – +1...+3
- Херсон – + 2...+4
- Симферополь – +3...+5
- Кропивницкий – -1...+1
- Черкассы – 0...+2
- Чернигов – 0...+2
- Сумы – -1...+1
- Полтава – 0...-2
- Днепр – 0...-2
- Запорожье – 0...+2
- Донецк – -1...+1
- Луганск – -1...+1
- Харьков – 0...-2
- Киев – 0...+2
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