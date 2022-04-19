В Україну прийде довгоочікувана прохолода: прогноз погоди на 21 липня

Синоптики обіцяють короткочасні дощі і грози майже на всій території України, в північних областях можливі зливи, в південних - град.

У східних, Сумській та Запорізькій областях, а також в Криму оголошено другий, «помаранчевий» рівень пожежної небезпеки.



Центральний регіон України

У Вінницькій і Черкаській областях мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, удень +21...+24 °С.



У Полтавській і Кіровоградській областях мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +23...+26 °С.



У Дніпропетровській області мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +29...+32 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +22...+25 °С.



У Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, удень +21...+24 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +22...+25 °С.



Північний регіон України

У Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, удень +21...+24 °С.



Східний регіон України

У Харківській області мінлива хмарність, дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +30...+33 °С.



У Луганській і Донецькій областях мінлива хмарність, дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +21...+24 °С, вдень +32...+35 °С.



Південний регіон України

В Одеській і Миколаївській областях мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +28...+31 °С.



У Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +21...+24 °С, вдень +31...+34 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +21...+24 °С, вдень +30...+33 °С.



У Києві мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, удень +17...+20 °С.