В Україну знову вертається тепло. Прогноз погоди на 14 січня.

Погода в Україні в суботу, 14 січня, буде ще прохолодною, проте морози потроху відступатимуть. Зокрема, на Сході в нашій країні, де тривають найзапекліші бої, стовпчики термометрів покажуть не -10 вдень, а 0...-2 градуси. Найтепліше буде на Заході України. Проте там синоптики прогнозують дощі.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

На заході сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Увесь день очікується дрібний дощ, який до вечора має закінчитися. Температура повітря складатиме +4...+6 градусів.

На Сході хмарно, проте опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів покажуть 0...-2. У Соледарі температура повітря не опускатиметься нижче 3 градусів морозу вночі.

На Півночі країни у більшості областей буде хмарно, але без опадів. Стовпчики термометрів покажуть +1...+3 градуси.

На Півдні буде подібна ситуація. Однак там повітря прогріється до +2…+4 градусів.

Весь день у Києві буде хмарним. Температура повітря становитиме 0…+2 градуси.

Погода в містах України 14 січня:

Ужгород – +4...+6

Львів – +4...+6

Івано-Франківськ – +4...+6

Тернопіль – +3...+5

Чернівці – +2...+4

Хмельницький – +2...+4

Луцьк – +4...+6

Рівне – +3...+5

Житомир – +1...+3

Вінниця – +1...+3

Одеса – +1...+3

Миколаїв – +2...+4

Херсон – +1...+3

Сімферополь – +4...+6

Кропивницький – -1…+1

Черкаси – +1...+3

Чернігів – +1...+3

Суми – 0…+2

Полтава – 0…+2

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – 0…-2

Луганськ – 0…-2

Харків – 0…-2

Київ – 0…+2