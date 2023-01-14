В Україну знову вертається тепло. Прогноз погоди на 14 січня.

Погода в Україні в суботу, 14 січня, буде ще прохолодною, проте морози потроху відступатимуть. Зокрема, на Сході в нашій країні, де тривають найзапекліші бої, стовпчики термометрів покажуть не -10 вдень, а 0...-2 градуси. Найтепліше буде на Заході України. Проте там синоптики прогнозують дощі.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
На заході сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Увесь день очікується дрібний дощ, який до вечора має закінчитися. Температура повітря складатиме +4...+6 градусів.
На Сході хмарно, проте опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів покажуть 0...-2. У Соледарі температура повітря не опускатиметься нижче 3 градусів морозу вночі.
На Півночі країни у більшості областей буде хмарно, але без опадів. Стовпчики термометрів покажуть +1...+3 градуси.
На Півдні буде подібна ситуація. Однак там повітря прогріється до +2…+4 градусів.
Весь день у Києві буде хмарним. Температура повітря становитиме 0…+2 градуси.
Погода в містах України 14 січня:
Ужгород – +4...+6
Львів – +4...+6
Івано-Франківськ – +4...+6
Тернопіль – +3...+5
Чернівці – +2...+4
Хмельницький – +2...+4
Луцьк – +4...+6
Рівне – +3...+5
Житомир – +1...+3
Вінниця – +1...+3
Одеса – +1...+3
Миколаїв – +2...+4
Херсон – +1...+3
Сімферополь – +4...+6
Кропивницький – -1…+1
Черкаси – +1...+3
Чернігів – +1...+3
Суми – 0…+2
Полтава – 0…+2
Дніпро – 0…+2
Запоріжжя – 0…+2
Донецьк – 0…-2
Луганськ – 0…-2
Харків – 0…-2
Київ – 0…+2
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