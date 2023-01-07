В Україну йдуть морози, але подекуди збережеться тепло - прогноз погоди

Погода у різдвяний вікенд дивуватиме українців різноманітністю. У той час як у східні області прийдуть морози, західні ще будуть насолоджуватися теплом, що не властиве для зими, свідчать дані Sinoptik.ua.

Якою буде погода у суботу, 7 січня

У суботу, 7 січня, коли українці відзначають Різдво за юліанським календарем, найтепліше буде в областях на заході країни — до +3…+5°С. На півдні, у Криму, а також на Волині стовпчик термометра триматиметься близько 0°С.. Протягом дня погода буде хмарною, місцями пройде сніг із дощем.

Жителі решти українських областей відчують морозне дихання зими . У центральних та південно-східних регіонах, Київській та Житомирській областях очікується до -3...-6°С, у Донецькій та Чернігівській областях - -8...-10°С, Луганській, Сумській та Харківській - -11 градусів.. -13°С. Опади на вказаних територіях синоптики не прогнозують. День буде хмарним із проясненнями.

У Києві 7 січня буде зрозуміло, без опадів. Температура становитиме від 3° до 6° морозу.

Чого чекати від погоди у неділю, 8 січня

Особливих несподіванок від погоди в неділю не варто чекати. Найтепліше 8 січня буде в Закарпатській області, температура повітря там прогріється до +5…+7°С. В інших західних областях на синоптики очікують +2…+4°С, у Криму та Одеській області — близько 0°С.

Похолодання прийде в Миколаївську та Херсонську області - температура там не підніметься вище -3°С.. -4°С. У центрі та на сході країни стовпчики термометрів опустяться до -4...-6°С, у Вінницькій, Кіровоградській та Житомирській областях - до -5...-6°С, у Чернігівській - до -7°С.. Найхолодніше буде у Сумській, Донецькій та Луганській областях – до -10°С.

Неділя для українців буде хмарною, хоч і без опадів. Може трохи засніжити у Вінницькій області.

У Києві 8 січня очікується хмарна погода з проясненнями від 2 до 6 градусів морозу.