В Україну йде похолодання, але сьогодні ще буде спекотно, можливі дощі та грози

В Україну з Європи заходить атмосферний фронт північного циклону Christoph. Разом з ним прийде довгоочікуване зниження температури повітря та опади. На заході країни, півночі і частково в центрі є ймовірність дощів, гроз, вітрів і навіть граду.

У північних і західних частинах країни в повітрі буде спостерігатися висока концентрація пилку злакових трав - до 87 од./куб. м.



Центральний регіон України

У Вінницькій області мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +27...+30 °С.



У Черкаській і Кіровоградській областях мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +30...+33 °С.



У Полтавській і Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +30...+33 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +24...+27 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +25...+28 °С.



Північний регіон України

У Київській області мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +28...+31 °С.



У Житомирській області мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +24...+27 °С.



У Чернігівській і Сумській областях мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +30...+33 °С.



Східний регіон України

У Харківській, Луганській і Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +33...+36 °С.



Південний регіон України

В Одеській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +31...+34 °С.



У Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +33...+36 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +32...+35 °С.



У Києві мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-західний, 1-6 м/с. Температура повітря вночі +21...+24 °С, вдень +26...+29 °С.



Сонце зійде о 5:08, а зайде о 20:59. Тривалість дня складе 15 год 51 хв.