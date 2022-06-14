В Україні спекотно, місцями дощі: прогноз погоди на 14 червня

06:57 14 червня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні, 14 червня у південних та східних областях утримається спека, місцями стовпчики термометрів піднімуться до +32 °С. У низці областей пройдуть короткочасні дощі з грозами.