В Україні спекотно, місцями дощі: прогноз погоди на 14 червня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні, 14 червня у південних та східних областях утримається спека, місцями стовпчики термометрів піднімуться до +32 °С. У низці областей пройдуть короткочасні дощі з грозами.
Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
На Черкащині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +23...+26°С.
На Кіровоградщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +25...+28°С.
На Полтавщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +25...+28°С.
На Дніпропетровщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17°С, вдень +27...+30°С.
Західний регіон України
На Львівщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
На Волинщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
На Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
На Тернопільщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
На Хмельниччині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.
На Закарпатті мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
На Житомирщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
На Чернігівщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
На Сумщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +23...+26°С.
Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +25...+28°С.
На Луганщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +28...+31°С.
На Донеччині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +27...+30 °С.
Південний регіон України
На Одещині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +25...+28°С.
На Миколаївщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +27...+30 °С.
На Херсонщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +28...+31°С.
У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +27...+30 °С.
В Автономній Республіці Крим невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +27...+30 °С.
У Києві мінлива хмарність, вранці та у першій половині дня можливий дощ. Вітер північно-західний, 2-7 м/сек. Температура повітря вдень +21...+24°С.
На Вінниччині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
На Черкащині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +23...+26°С.
На Кіровоградщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +25...+28°С.
На Полтавщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +25...+28°С.
На Дніпропетровщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17°С, вдень +27...+30°С.
Західний регіон України
На Львівщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
На Волинщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
На Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
На Тернопільщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
На Хмельниччині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.
На Закарпатті мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
На Житомирщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
На Чернігівщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
На Сумщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +23...+26°С.
Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +25...+28°С.
На Луганщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +28...+31°С.
На Донеччині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +27...+30 °С.
Південний регіон України
На Одещині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +25...+28°С.
На Миколаївщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +27...+30 °С.
На Херсонщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +28...+31°С.
У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +27...+30 °С.
В Автономній Республіці Крим невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +27...+30 °С.
У Києві мінлива хмарність, вранці та у першій половині дня можливий дощ. Вітер північно-західний, 2-7 м/сек. Температура повітря вдень +21...+24°С.
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