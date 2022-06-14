В Україні спекотно, місцями дощі: прогноз погоди на 14 червня

06:57 14 червня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні, 14 червня у південних та східних областях утримається спека, місцями стовпчики термометрів піднімуться до +32 °С. У низці областей пройдуть короткочасні дощі з грозами.
Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.

На Черкащині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +23...+26°С.

На Кіровоградщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +25...+28°С.

На Полтавщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +25...+28°С.

На Дніпропетровщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17°С, вдень +27...+30°С.

Західний регіон України
На Львівщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.

На Волинщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.

На Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.

На Тернопільщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.

На Хмельниччині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.

На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.

У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.

На Закарпатті мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.

Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.

На Житомирщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.

На Чернігівщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.

На Сумщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +23...+26°С.

Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +25...+28°С.

На Луганщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +28...+31°С.

На Донеччині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +27...+30 °С.

Південний регіон України
На Одещині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +25...+28°С.

На Миколаївщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +27...+30 °С.

На Херсонщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +28...+31°С.

У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +27...+30 °С.

В Автономній Республіці Крим невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +27...+30 °С.

У Києві мінлива хмарність, вранці та у першій половині дня можливий дощ. Вітер північно-західний, 2-7 м/сек. Температура повітря вдень +21...+24°С.