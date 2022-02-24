В Україні все більше теплішає, весна наближається

09:10 24 лютий Київ, Україна

За прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні, 24 лютого, в Україні продовжується потепління. Температура повітря вдень підніметься до +3...+8 градусів. Найтепліше буде на півдні, а холодніше – на сході.

Істотних опадів не прогнозується, лише у деяких регіонах можливий мокрий сніг.

Погода в регіонах

У західних областях удень обіцяють +4...+8, уночі морози -2 можливі на Закарпатті та Буковині.

У центрі та півночі стовпчики термометрів досягатимуть +5...+7, а вночі опускатимуться до нуля та невеликих морозів.

У південних регіонах, наприклад, у Миколаївській та Херсонській областях обіцяють +8...+10 градусів.

У східних, зокрема, у Донецькій області – +3...+5.

У Києві – +5…+7. Буде сухо

Погода в містах України 24 лютого