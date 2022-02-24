В Україні все більше теплішає, весна наближається

За прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні, 24 лютого, в Україні продовжується потепління. Температура повітря вдень підніметься до +3...+8 градусів. Найтепліше буде на півдні, а холодніше – на сході.
Істотних опадів не прогнозується, лише у деяких регіонах можливий мокрий сніг.
Погода в регіонах
У західних областях удень обіцяють +4...+8, уночі морози -2 можливі на Закарпатті та Буковині.
У центрі та півночі стовпчики термометрів досягатимуть +5...+7, а вночі опускатимуться до нуля та невеликих морозів.
У південних регіонах, наприклад, у Миколаївській та Херсонській областях обіцяють +8...+10 градусів.
У східних, зокрема, у Донецькій області – +3...+5.
У Києві – +5…+7. Буде сухо
Погода в містах України 24 лютого
- Ужгород – +6...+8
- Львів – +5...+7
- Івано-Франківськ – +4...+6
- Тернопіль – +4...+6
- Чернівці – +5...+7
- Хмельницький – +4...+6
- Луцьк – +4...+6
- Рівне – +4...+6
- Житомир – +5...+7
- Вінниця – +4...+6
- Одеса – +6...+8
- Миколаїв – +8...+10
- Херсон – +8...+10
- Сімферополь – +6...+8
- Кропивницький – +6...+8
- Черкаси – +5...+7
- Чернігів – +5...+7
- Суми – +4...+6
- Полтава – +5...+7
- Дніпро – +6...+8
- Запоріжжя – +6...+8
- Донецьк – +3...+5
- Луганськ – +4...+6
- Харків – +4...+6
- Київ – +5...+7
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі