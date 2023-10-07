В Україні погіршиться погода: прогноз на вихідні 7 та 8 жовтня 2023

За прогнозом синоптиків, на вихідні 7 та 8 жовтня в Україні очікується нестійка погода з коливаннями атмосферного тиску, опадами та поривчастим вітром. У неділю на більшій частині території країни відбудеться істотне похолодання, за винятком південної половини та Кримського півострова.

Субота, 7 жовтня:

У західних областях уночі без опадів, удень у Поліссі, а також у Львівській та Закарпатській областях пройдуть короткочасні дощі. Вітер західний, 7 – 12 м/с, вранці та днем пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі +6...+11°С, удень +13...+18°С.

У північних областях вночі без опадів, вранці та вдень очікуються короткочасні дощі. Вітер західний, 9 – 14 м/с, вранці та вдень пориви 17 – 22 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, у Сумській області на поверхні ґрунту заморозки –3…0 °С; днем +12...+17 °С.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Лише вдень у Полтавській області місцями пройде невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та днем пориви 17 – 22 м/с. Температура повітря вночі +3...+8°С, днем +16...+21°С.

У південній частині України та Криму малохмарна погода без опадів.. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, удень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +6…+11°С, удень +20…+25°С.

У східних областях мінлива хмарність, уночі без опадів, удень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, удень пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 °С, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки -3…0 °С; днем +13...+18 °С.

Неділя, 8 жовтня:

У західних областях уночі помірний дощ, удень невеликий. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, удень пориви, 17-22 м/с. Температура повітря вночі +6…+11°С, удень +8…+13°С.

У північних областях вночі та вранці дощ, удень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, удень пориви, 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +7…+12 °С.

У центральних областях очікується дощова погода. Вітер західний, з переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с, місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 °С, вранці та вдень зниження до +7…+12 °С.

У південних областях уночі без опадів, вдень пройде невеликий, подекуди помірний дощ, у Криму окремі грози. Вітер західної чверті, 7 – 12 м/с, подекуди окремі пориви до 15 – 17 м/с. Температура повітря вночі +12...+17°С, удень +17...+22°С, у Криму до +25°С.

У східних областях вранці та вдень очікуються дощі, місцями значні. Вітер західний, з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 °С, днем зниження до +6…+11 °С.