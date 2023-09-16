В Україні тепла сонячна осінь. Прогноз погоди на вихідні16-17 вересня 2023

За прогнозом синоптиків на вихідні 16-17 вересня в Україні переважатиме сонячна та тепла погода. У західних та північних регіонах вночі та вранці можливі тумани. У неділю у Карпатах та на Закарпатті місцями пройдуть дощі.

Субота, 16 вересня:

У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер східний, 5-10 м/с, на Закарпатті змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7…+12°С, удень +19…+24°С.

У північній частині країни малохмарно, без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +7…+12°С, удень +19…+24°С.

У центральних областях мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8…+13°С, удень +19…+24°С.

У південній половині та в Криму вночі місцями пройде невеликий дощ, удень без опадів.. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +11…+16 °С, вдень +20…+25 °С.

У східних областях без істотних опадів, удень без опадів. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С, удень +19…+24 °С.

Неділя, 17 вересня:

У західних областях без опадів, лише у Карпатах та на Закарпатті пройде короткочасні дощі, місцями з грозами. Вночі та вранці можливі тумани. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8…+13°С, удень +22…+27°С.

У північних областях хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °С, удень +20…+25 °С.

У центральних регіонах мінлива хмарність, без опадів. Вітер східної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +7…+12°С, удень +20…+25°С.

У південних областях та Криму сонячна погода, без опадів. Вітер східної чверті, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 °С, днем +22…+27 °С.

У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7…+12°С, удень +20…+25°С.