В Україні сухо та спекотно: прогноз погоди на 3 червня

06:52 03 червня Київ, Україна

За інформацією Укргідрометцентру, сьогодні, 3 червня, в країні утримається спекотна погода, переважно без опадів, дощі можливі у Сумській, Полтавській та східних областях.

Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.

На Черкащині похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +23...+26°С.

На Кіровоградщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +23...+26°С.

На Полтавщині хмарно, дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +23...+26°С.

На Дніпропетровщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +27...+30 °С.

Західний регіон України
На Львівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.

У Волинській та Рівненській областях ясно, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.

На Тернопільщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.

На Хмельниччині невелика хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.

На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.

У Чернівецькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.

На Закарпатті хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +25...+28°С.

Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.

На Житомирщині ясно, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.

На Чернігівщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.

На Сумщині похмуро, дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.

Східний регіон України
На Харківщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +26...+29 °С.

На Луганщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +29...+32°С.

На Донеччині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +29...+32°С.

Південний регіон України
На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +27...+30 °С.

На Миколаївщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +28...+31°С.

На Херсонщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +30...+33°С.

У Запорізькій області похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +29...+32°С.

В Автономній Республіці Крим ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +30...+33°С.

У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +21...+24°С.