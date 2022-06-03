В Україні сухо та спекотно: прогноз погоди на 3 червня

За інформацією Укргідрометцентру, сьогодні, 3 червня, в країні утримається спекотна погода, переважно без опадів, дощі можливі у Сумській, Полтавській та східних областях.
Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
На Черкащині похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +23...+26°С.
На Кіровоградщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +23...+26°С.
На Полтавщині хмарно, дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +23...+26°С.
На Дніпропетровщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +27...+30 °С.
Західний регіон України
На Львівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.
У Волинській та Рівненській областях ясно, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.
На Тернопільщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.
На Хмельниччині невелика хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
У Чернівецькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
На Закарпатті хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +25...+28°С.
Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
На Житомирщині ясно, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
На Чернігівщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
На Сумщині похмуро, дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +26...+29 °С.
На Луганщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +29...+32°С.
На Донеччині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +29...+32°С.
Південний регіон України
На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +27...+30 °С.
На Миколаївщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +28...+31°С.
На Херсонщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +30...+33°С.
У Запорізькій області похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +29...+32°С.
В Автономній Республіці Крим ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +30...+33°С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +21...+24°С.
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