В Україні сухо та тепло: прогноз погоди на 16 червня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні, 16 червня, в Україні переважно суха та тепла погода, короткочасні дощі можливі лише на північному сході України.
Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
На Черкащині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
На Кіровоградщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
На Полтавщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
Західний регіон України
На Львівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
На Волині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +19...+22°С.
На Рівненщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +19...+22°С.
На Тернопільщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
На Хмельниччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.
На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +23...+26°С.
На Закарпатті мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +25...+28°С.
Північний регіон України
На Київщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
На Житомирщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +19...+22°С.
На Чернігівщині мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.
На Сумщині невелика хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
На Донеччині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
Південний регіон України
На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +24...+27°С.
На Миколаївщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +24...+27°С.
На Херсонщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +24...+27°С.
На Запоріжжі хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +23...+26°С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +23...+26°С.
У Києві невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
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