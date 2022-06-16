В Україні сухо та тепло: прогноз погоди на 16 червня

06:59 16 червня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні, 16 червня, в Україні переважно суха та тепла погода, короткочасні дощі можливі лише на північному сході України.

Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.

На Черкащині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.

На Кіровоградщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.

На Полтавщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.

На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.

Західний регіон України
На Львівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.

На Волині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +19...+22°С.

На Рівненщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +19...+22°С.

На Тернопільщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.

На Хмельниччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.

На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.

У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +23...+26°С.

На Закарпатті мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +25...+28°С.

Північний регіон України
На Київщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.

На Житомирщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +19...+22°С.

На Чернігівщині мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.

На Сумщині невелика хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.

Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.

На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.

На Донеччині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.

Південний регіон України
На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +24...+27°С.

На Миколаївщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +24...+27°С.

На Херсонщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +24...+27°С.

На Запоріжжі хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +23...+26°С.

В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +23...+26°С.

У Києві невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.