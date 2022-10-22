В Україні стане трохи тепліше. Прогноз погоди на вихідні 22-23 жовтня

Жителів більшості областей України у вихідні – 22 та 23 жовтня – погода радуватиме осіннім теплом. Подекуди пройдуть невеликі дощі.

Прогноз погоди на суботу 22 жовтня

У суботу, 22 жовтня, найвища температура буде на Івано-Франківщині. Стовпчик термометра в області вдень підніметься до +16°С. Дещо прохолодніше буде на Львівщині, Волині, Закарпатті, у Чернівецькій області та на півдні. Очікується, що температурний показник буде на позначці 15°С. На мешканців центрального регіону чекатимуть 13°С тепла, сходу та півночі — +11°С.

Вночі найхолодніше буде на сході, півночі та в центрі. У цих регіонах температура повітря опуститься до +3°С. Найтепліше буде у південних областях - +8°С. На заході у нічний час доби стовпчик термометра перебуватиме на позначці +5 – 6°С.

У суботу опадів не очікується. У більшості областей спостерігатиметься хмарна погода, у Харківській, Сумській, Херсонській, Волинській, Львівській та Закарпатській областях – з проясненнями.

У Києві очікується переважно хмарна погода з помірним вітром та без істотних опадів. Однак, згідно з деякими прогнозами, протягом дня можливий дощ, як і вночі - невеликий дощ з подальшим посиленням. Температура: вдень +10 - 12 ° С; вночі +4-8. Швидкість вітру: до 8 метрів за секунду. Вірогідність опадів: близько 15%.

Прогноз погоди на неділю 23 жовтня

Теплою буде для українців і прийдешня неділя. Найтепліше буде на Закарпатті — +18 – 20°С. Більше того, мешканців області радуватиме сонячна погода. В Івано-Франківській, Львівській та Вінницькій областях температура підніметься до +15—17°С, проте буде хмарно. В решті західних областей, а також на півдні температура прогріється до 15 градусів тепла. Дещо прохолодніше буде на сході, півночі та в центрі – до +13°С.

Незначні опади очікують на мешканців Київської, Кіровоградської, Хмельницької, Дніпропетровської, Херсонської, Одеської та Миколаївської областей.

У Києві - загалом погодні умови щодо температури повітря та поривів вітру можна порівняти з прогнозом суботи. Але, крім того, є велика ймовірність того, що протягом дня у столиці буде дощ. Температура: вдень +11 - 12 ° С; вночі +8-9. Швидкість вітру: до 8 метрів за секунду. Вірогідність опадів: понад 70%.