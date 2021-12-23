В Україні збережеться дощова погода - прогноз на 16 квітня

За даними Гідрометцентру, в Україні продовжить панувати циклон, у всіх областях України очікуються дощі, на півночі країни згуститься туман.

Центральний регіон України

У Вінницькій області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +9...+12 °С.



У Черкаській області хмарно, дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, вдень +10...+13 °С.



У Полтавській і Дніпропетровській областях хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +10...+13 °С.



У Кіровоградській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +8...+11 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +6...+9 °С.



У Волинській та Рівненській областях хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +9...+12 °С.



У Тернопільській та Хмельницькій хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +7...+10 °С.



У Закарпатській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +6...+9 °С.



Північний регіон України

У Київській області хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, вдень +12...+15 °С.



У Житомирській області хмарно, дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, вдень +10...+13 °С.



У Сумській і Чернігівській областях хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +11...+14 °С.



Східний регіон України

У Харківській області хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, вдень +10...+13 °С.



У Луганській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, вдень +13...+16 °С.



У Донецькій області хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +9...+12 °С.



Південний регіон України

В Одеській і Миколаївській областях хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +8...+11 °С.



У Херсонській і Запорізькій областях хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +9...+12 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +10...+13 °С.



У Києві хмарно, дощ. Вітер західний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, удень +8...+11 °С.



Сонце зійде о 6:01, а зайде о 19:53. Тривалість дня складе 13 год 52 хв.