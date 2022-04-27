В Україні знову спека: місцями дощі з грозами

Україна повернулася до спекотної погоди, повітря сьогодні прогріється до +34 °С, а ось ночі будуть значно прохолодніші - температура буде опускатися до +16 °С. Сьогодні варто підготуватися жителям північних, західних і деяких центральних регіонів до короткочасного дощу з грозами, є ймовірність в цих регіонах граду і посилення вітру.

На заході і сході України, а також в Одеській і Миколаївській областях і в Криму збережеться високий рівень пожежної небезпеки.



У північних і західних областях в повітрі буде спостерігатися висока концентрація пилку злакових трав - до 42 од./куб. м.



Центральний регіон України

У Вінницькій області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +31...+34 °С.



У Черкаській, Полтавській, Кіровоградській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +29...+32 °С.



У Дніпропетровській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +30...+33 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +28...+31 °С.



В Івано-Франківській та Чернівецькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +29...+32 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +31...+34 °С.



Північний регіон України

У Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +27...+30 °С.



Східний регіон України

У Харківській і Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +31...+34 °С.



У Луганській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +31...+34 °С.



Південний регіон України

В Одеській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +22...+25 °С, вдень +29...+32 °С.



У Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +31...+34 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +29...+32 °С.



У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 1-6 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +27...+30 °С.



Сонце зійде о 5:20, а зайде о 20:48. Тривалість дня складе 15 год 28 хв.