В Україні сьогодні вітряна і похмура погода

06:13 24 березень Київ, Україна

Сьогодні синоптики обіцяють посилення вітру по всій території країни, хмарну з незначними проясненнями погоду.

Центральний регіон України

У Вінницькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +2...+4 °С.



У Дніпропетровській і Полтавській областях хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +2...+4 °С.



У Кіровоградській і Черкаській областях хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, удень +2...+4 °С.



Західний регіон України

У Львівській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-8 °С, вдень +4...+6 °С.



У Волинській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-6 °С, вдень +4...+6 °С.



У Рівненській та Івано-Франківській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-7 °С, удень +3...+5 °С.



У Чернівецькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-7 °С, удень +2...+4 °С.



У Тернопільській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, вдень +4...+6 °С.



У Хмельницькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-6 °С, удень +3...+5 °С.



У Закарпатській області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, вдень +5...+7 °С.



Північний регіон України

У Житомирській та Чернігівській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, удень +3...+5 °С.



У Сумській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +3...+5 °С.



У Київській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +4...+6 °С.



Східний регіон України

У Харківській і Донецькій областях хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 °С, удень +2...+4 °С.



У Луганській області хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 °С, удень +3...+5 °С.



Південний регіон України

У Запорізькій області хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 °С, удень +2...+4 °С.



У Херсонській області хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +3...+5 °С.



У Миколаївській області хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, удень +3...+5 °С.



В Одеській області хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, вдень +4...+6 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер північний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 °С, вдень +4...+6 °С.



У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +4...+6 °С.



Сонце зійде о 5:54, а зайде о 18:20. Тривалість дня складе 12 год 26 хв.