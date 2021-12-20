В Україні сьогодні вітряна і похмура погода

Сьогодні синоптики обіцяють посилення вітру по всій території країни, хмарну з незначними проясненнями погоду.
Центральний регіон України
У Вінницькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +2...+4 °С.
У Дніпропетровській і Полтавській областях хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +2...+4 °С.
У Кіровоградській і Черкаській областях хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, удень +2...+4 °С.
Західний регіон України
У Львівській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-8 °С, вдень +4...+6 °С.
У Волинській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-6 °С, вдень +4...+6 °С.
У Рівненській та Івано-Франківській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-7 °С, удень +3...+5 °С.
У Чернівецькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-7 °С, удень +2...+4 °С.
У Тернопільській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, вдень +4...+6 °С.
У Хмельницькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-6 °С, удень +3...+5 °С.
У Закарпатській області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, вдень +5...+7 °С.
Північний регіон України
У Житомирській та Чернігівській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, удень +3...+5 °С.
У Сумській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +3...+5 °С.
У Київській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +4...+6 °С.
Східний регіон України
У Харківській і Донецькій областях хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 °С, удень +2...+4 °С.
У Луганській області хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 °С, удень +3...+5 °С.
Південний регіон України
У Запорізькій області хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 °С, удень +2...+4 °С.
У Херсонській області хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +3...+5 °С.
У Миколаївській області хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, удень +3...+5 °С.
В Одеській області хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, вдень +4...+6 °С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер північний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 °С, вдень +4...+6 °С.
У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +4...+6 °С.
Сонце зійде о 5:54, а зайде о 18:20. Тривалість дня складе 12 год 26 хв.
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