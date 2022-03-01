В Україні сьогодні збережеться прохолодна і дощова погода

Істотне зниження температури помітять всі жителі країни, сильні дощі та шквальний вітер 15-20 м/с обіцяють в Луганській, Донецькій, Запорізькій, місцями в Херсонській та Харківській областях. Також варто побоюватися граду.



Центральний регіон України

У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській і Дніпропетровській областях хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 °С, вдень +16...+18 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Волинській та Івано-Франківській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +15...+17 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +16...+18 °С.



Північний регіон України

У Київській, Чернігівській, Сумській та Житомирській областях мінлива хмарність, вночі очікується дощ, вдень - без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +16...+18 °С.



Східний регіон України

У Харківській, Донецькій і Луганській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, удень +17...+19 °С.



Південний регіон України

У Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +16...+18 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, вдень +18...+20 °С.



У Києві мінлива хмарність, вночі очікується дощ, вдень - без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +16...+18 °С.



Сонце зійде о 04:55, а зайде о 21:02. Тривалість дня складе 16 год 07 хв.