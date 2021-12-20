В Україні сьогодні хмарно з проясненнями, на заході дощ зі снігом

Захід і північ країни не залишають опади у вигляді дощу з мокрим снігом. На решті території України буде хмарно з проясненнями, південь затягне туманом.



Центральний регіон України

У Вінницькій області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, удень +7...+10 °С.



У Кіровоградській і Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +7...+10 °С.



У Полтавській і Черкаській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, удень +6...+9 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Тернопільській областях хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 °С, удень +6...+9 °С.



У Чернівецькій області хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 °С, удень +7...+10 °С.



У Волинській та Рівненській областях хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, вдень +5...+8 °С.



У Закарпатській області хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, удень +7...+10 °С.



Північний регіон України

У Київській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, удень +6...+9 °С.



У Житомирській області хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 °С, удень +7...+10 °С.



У Чернігівській і Сумській областях хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, удень +7...+10 °С.



Східний регіон України

У Харківській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, удень +6...+9 °С.



У Луганській і Донецькій мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +7...+10 °С.



Південний регіон України

В Одеській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +9...+12 °С.



У Миколаївській та Херсонській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +7...+10 °С.



У Запорізькій області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +7...+10 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +6...+9 °С.



У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +7...+10 °С.



Сонце зійде о 6:18, а зайде о 19:41. Тривалість дня складе 13 год 23 хв.