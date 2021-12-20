В Україні сьогодні хмарно з проясненнями, на заході дощ зі снігом

Захід і північ країни не залишають опади у вигляді дощу з мокрим снігом. На решті території України буде хмарно з проясненнями, південь затягне туманом.
Центральний регіон України
У Вінницькій області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, удень +7...+10 °С.
У Кіровоградській і Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +7...+10 °С.
У Полтавській і Черкаській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, удень +6...+9 °С.
Західний регіон України
У Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Тернопільській областях хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 °С, удень +6...+9 °С.
У Чернівецькій області хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 °С, удень +7...+10 °С.
У Волинській та Рівненській областях хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, вдень +5...+8 °С.
У Закарпатській області хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, удень +7...+10 °С.
Північний регіон України
У Київській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, удень +6...+9 °С.
У Житомирській області хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 °С, удень +7...+10 °С.
У Чернігівській і Сумській областях хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, удень +7...+10 °С.
Східний регіон України
У Харківській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, удень +6...+9 °С.
У Луганській і Донецькій мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +7...+10 °С.
Південний регіон України
В Одеській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +9...+12 °С.
У Миколаївській та Херсонській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +7...+10 °С.
У Запорізькій області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +7...+10 °С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +6...+9 °С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +7...+10 °С.
Сонце зійде о 6:18, а зайде о 19:41. Тривалість дня складе 13 год 23 хв.
В Україні сьогодні хмарно з проясненнями, на заході дощ зі снігом
05:48 08 квітень Київ, Україна
Захід і північ країни не залишають опади у вигляді дощу з мокрим снігом. На решті території України буде хмарно з проясненнями, південь затягне туманом.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі