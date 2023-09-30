В Україні поступово холоднішає. Прогноз погоди на вихідні 30.09–01.10.2023

Поступово осінь витісняє з України літнє тепло. З першим днем жовтня, із заходу та півночі почнеться помітне похолодання на 5 – 7 °С. Посилиться північно-західний вітер. Подекуди пройдуть локальні дощі, часом у супроводі гроз.

Проте інтенсивність опадів буде незначною, тому посушливі умови та надзвичайний рівень пожежної небезпеки залишаться актуальними для більшої частини території України.

Субота, 30 вересня:

У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Лише у другій половині дня та ввечері у Волинській та Львівській областях очікується невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8…+13°С, удень +21…+26°С.

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6...11°С, удень +22...+27°С.

У центральних областях прогнозується сонячна та суха погода. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 °С, удень +23…+28 °С.

У південних областях очікується погода без опадів.. Вітер східної чверті, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+16°С, днем +23...+28°С.

У східних областях малохмарно, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8…+13°С, удень +22…+27°С.

За даними синоптика, у Києві 30 вересня також буде сухо, тепло та сонячно, а температура триматиметься на рівні +25 градусів.

Неділя, 1 жовтня:

У західних областях уночі місцями пройде невеликий дощ, удень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7…+12°С, удень +15…+20°С.

У північних областях вночі без опадів, удень місцями пройде невеликий короткочасний дощ, можлива гроза.. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі +8…+13°С, удень +18…+23°С.

У центральних областях уночі без опадів, удень місцями можливий невеликий дощ. Вітер вночі мінлива хмарність, 3 – 8 м/с, удень північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+15 °С, днем +21…+26 °С.

У південній частині країни та в Криму мінлива хмарність, без опадів. Вітер уночі мінливих напрямків, 3 – 8 м/с; днем північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі +12...+17°С, днем +23...+28°С.

У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 °С, днем +23…+28 °С.

У неділю у Києві побільшає хмар, є ймовірність невеликого дощу (але дуже умовного), знизиться температура повітря до +18 градусів. І ще у неділю у столиці можливий поривчастий вітер північно-західного напрямку.