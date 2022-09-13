В Україні, як і раніше, дощитиме: прогноз погоди на 13 вересня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні утримається прохолодна та дощова погода. У південних регіонах прогнозується посилення вітру із поривами до 20 м/с.
Центральний регіон України
У Вінницькій та Черкаській областях похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
На Кіровоградщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
На Полтавщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
У Волинській, Рівненській та Тернопільській областях похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
На Хмельниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
В Івано-Франківській та Чернівецькій областях похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
На Закарпатті невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +11...+14°С.
На Житомирщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
На Чернігівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
На Сумщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
На Луганщині мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
На Донеччині мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
Південний регіон України
На Одещині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
На Миколаївщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
На Херсонщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
У Києві похмуро, дощ. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря +11...+14°С.
Центральний регіон України
У Вінницькій та Черкаській областях похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
На Кіровоградщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
На Полтавщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
У Волинській, Рівненській та Тернопільській областях похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
На Хмельниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
В Івано-Франківській та Чернівецькій областях похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
На Закарпатті невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +11...+14°С.
На Житомирщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
На Чернігівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
На Сумщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
На Луганщині мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
На Донеччині мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
Південний регіон України
На Одещині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
На Миколаївщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
На Херсонщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
У Києві похмуро, дощ. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря +11...+14°С.
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