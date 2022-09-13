В Україні, як і раніше, дощитиме: прогноз погоди на 13 вересня

07:01 13 вересня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні утримається прохолодна та дощова погода. У південних регіонах прогнозується посилення вітру із поривами до 20 м/с.

Центральний регіон України
У Вінницькій та Черкаській областях похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +13...+16°С.

На Кіровоградщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +15...+18°С.

На Полтавщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +15...+18°С.

На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.

Західний регіон України
На Львівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +13...+16°С.

У Волинській, Рівненській та Тернопільській областях похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.

На Хмельниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +13...+16°С.

На Закарпатті невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.

Північний регіон України
На Київщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +11...+14°С.

На Житомирщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +13...+16°С.

На Чернігівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.

На Сумщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.

Східний регіон України
На Харківщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.

На Луганщині мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +18...+21°С.

На Донеччині мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +18...+21°С.

Південний регіон України
На Одещині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.

На Миколаївщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.

На Херсонщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.

У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +18...+21°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.

У Києві похмуро, дощ. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря +11...+14°С.