В Україні похолодає: прогноз погоди на 18 травня

06:43 18 травня Київ, Україна

За інформацією Укргідрометцентру, до країни прийде похолодання. У більшості регіонів можливі короткочасні дощі.

Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.

На Черкащині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.

На Кіровоградщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.

На Полтавщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.

На Дніпропетровщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.

Західний регіон України
На Львівщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.

У Волинській та Рівненській областях ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.

У Тернопільській та Хмельницькій областях невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.

На Івано-Франківщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.

У Чернівецькій області похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.

У Закарпатській області ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.

Північний регіон України
На Київщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.

На Чернігівщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.

На Сумщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.

На Житомирщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.

Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.

На Луганщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.

На Донеччині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.

Південний регіон України
В Одеській та Миколаївській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.

На Херсонщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.

На Запоріжжі хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.

У Києві хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +10...+13°С.