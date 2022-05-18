В Україні похолодає: прогноз погоди на 18 травня

За інформацією Укргідрометцентру, до країни прийде похолодання. У більшості регіонів можливі короткочасні дощі.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.
На Черкащині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.
На Кіровоградщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.
На Полтавщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.
На Дніпропетровщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.
Західний регіон України
На Львівщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.
У Волинській та Рівненській областях ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.
У Тернопільській та Хмельницькій областях невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.
На Івано-Франківщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.
У Чернівецькій області похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.
У Закарпатській області ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.
На Чернігівщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.
На Сумщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
На Житомирщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.
Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.
На Луганщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.
На Донеччині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.
Південний регіон України
В Одеській та Миколаївській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.
На Херсонщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.
На Запоріжжі хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.
У Києві хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +10...+13°С.
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