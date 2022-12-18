В Україні очікуються складні погодні умови: мороз та ожеледь

07:10 18 грудня Київ, Україна

За прогнозом Укргідрометцентру в неділю, 18 грудня, температура у західних, північних та Вінницькій областях коливатиметься від 2 до 7 градусів морозу, місцями – до 10 градусів морозу. У південно-східній частині вночі та вдень повітря прогріється від 2 до 7 градусів тепла, у Криму – 5-10 градусів тепла.

Зазначають, що дороги країни, окрім півдня та південного сходу, покриє ожеледь. Пануватиме північно-західний вітер, 7-12 метрів за секунду. Місцями спостерігатимуться пориви 15-20 метрів за секунду.

На заході України вночі пройде невеликий сніг (переважно на Поліссі та у Львівській області), удень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, удень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме -9...-4°С, днем -8...-3°С.

У північних областях вночі та вранці місцями пройде невеликий сніг, удень без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, удень пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря протягом доби очікується у межах -5…0 °С.

У центральних областях без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, удень пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі -1...+4°С, вдень зниження до -4...+1°С.

На півдні України опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...+6°С, днем зниження до -1...+4°С.

У східній частині вночі без істотних опадів.. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, удень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +3...+8°С, днем зниження до -1...+4°С.

У Києві та області вдень без опадів, але вночі можливий невеликий сніг. Водіїв попередили про ожеледь на дорогах. Можливі пориви вітру до 15-18 м/с.

Стовпчики термометрів у столиці протягом доби покажуть -2 -4 °С.

Погода в містах України

Ужгород – -5...-3

Львів – -7...-5

Івано-Франківськ – -7...-5

Тернопіль – -7...-5

Чернівці – -7...-5

Хмельницький – -6...-4

Луцьк – -8...-6

Рівне -8...-6

Житомир – -8...-6

Вінниця – -3...-1

Одеса – 0...+2

Миколаїв – -1...+1

Херсон – +4...+6

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – +5...+7

Черкаси – +8...+10

Чернігів – +2...+4

Суми – -3...-1

Полтава – -1...+1

Дніпро – +1...+3

Запоріжжя – +5...+7

Донецьк – +10...+12

Луганськ – +9...+11

Харків – +2...+4

Київ – -4...-2