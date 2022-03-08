В Україні знову дощі: прогноз погоди на 9 червня

За даними синоптиків, сьогодні в усіх регіонах країни очікуються дощі, в окремих районах на півночі і сході вранці туман.
Центральний регіон України
У Вінницькій області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +23...+26 °С.
У Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +23...+26 °С.
У Полтавській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +22...+25 °С.
Західний регіон України
У Львівській, Івано-Франківській і Закарпатській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, вдень +24...+27 °С.
У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +24...+27 °С.
У Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, вдень +23...+26 °С.
Північний регіон України
У Київській, Житомирській та Чернігівській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +23...+26 °С.
У Сумській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +22...+25 °С.
Східний регіон України
У Харківській, Луганській і Донецькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +22...+25 °С.
Південний регіон України
В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 вдень +23...26 °С.
У Запорізькій області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 вдень +22...25 °С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +23...+26 °С.
У Києві мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +23...+26 °С.
В Україні знову дощі: прогноз погоди на 9 червня
06:17 09 червень Київ, Україна
За даними синоптиків, сьогодні в усіх регіонах країни очікуються дощі, в окремих районах на півночі і сході вранці туман.
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