В Україні хмарна, але тепла погода

Циклон, що йде в Україну зі сходу, принесе хмарну і дощову погоду, можливе посилення вітру. Найтепліше буде в західній частині країни, там повітря вдень прогріється до +26 °С.

Центральний регіон України

У Вінницькій та Кіровоградській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +15...+18 °С.

У Черкаській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +14...+17 °С.

У Полтавській і Дніпропетровській областях хмарно, дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, вдень +14...+17 °С.

Західний регіон України

У Львівській, Волинській, Тернопільській та Івано-Франківській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, удень +21...+24 °С.

У Рівненській та Хмельницькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, удень +19...+22 °С.

У Чернівецькій області хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +21...+24 °С.

У Закарпатській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, вдень +23...+26 °С.

Північний регіон України

У Київській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, вдень +14...+17 °С.

У Житомирській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, вдень +15...+18 °С.

У Чернігівській і Сумській областях хмарно, дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, вдень +13...+16 °С.

Східний регіон України

У Харківській, Луганській і Донецькій областях хмарно, дощ. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +14...+17 °С.

Південний регіон України

В Одеській області хмарно, дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, вдень +16...+19 °С.

У Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях хмарно, дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +14...+17 °С.

В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, вдень +15...+18 °С.

У Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +12...+15 °С.

Сонце зійде о 5:14, а зайде о 20:34. Тривалість дня складе 15 год 20 хв.