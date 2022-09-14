В Україні трохи потеплішає: прогноз погоди на 14 вересня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні у країні трохи потеплішає, у північних та західних областях України можливі дощі.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
У Черкаській та Кіровоградській областях мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
На Полтавщині хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
На Дніпропетровщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
У Волинській області похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
На Рівненщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
На Тернопільщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
На Хмельниччині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
На Івано-Франківщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +19...+22°С.
У Чернівецькій області похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
На Закарпатті похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
На Житомирщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
На Чернігівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
На Сумщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +14...+17°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +14...+17°С.
На Луганщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.
На Донеччині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.
Південний регіон України
На Одещині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
На Миколаївщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +19...+22°С.
На Херсонщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +19...+22°С.
У Запорізькій області похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.
В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.
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