В Україні дощі: прогноз погоди на 24 листопада

За даними Укргідрометцентру, сьогодні практично у всіх областях України очікуються дощі, сухо буде лише у східних та деяких південно-східних регіонах.
Вітер східний із переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
На Черкащині хмарно, дощ. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
На Кіровоградщині хмарно, дощ. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +6...+8°С.
На Полтавщині хмарно, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.
На Дніпропетровщині хмарно, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
Західний регіон України
На Львівщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
У Волинській та Рівненській областях хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
У Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
На Івано-Франківщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Закарпатті хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
Північний регіон України
На Київщині хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Житомирщині хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
У Чернігівській області хмарно, сніг. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Сумщині хмарно, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
На Луганщині хмарно, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +6...+8°С.
На Донеччині хмарно, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°.
Південний регіон України
На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.
На Херсонщині хмарно, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +12...+14°С.
На Миколаївщині хмарно, дощ. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.
На Одещині хмарно, дощ. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +11...+13°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.
У Києві мінлива хмарність, дощ, мокрий сніг. Вітер східний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень до +2°С.
На Вінниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
На Черкащині хмарно, дощ. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
На Кіровоградщині хмарно, дощ. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +6...+8°С.
На Полтавщині хмарно, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.
На Дніпропетровщині хмарно, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
Західний регіон України
На Львівщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
У Волинській та Рівненській областях хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
У Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
На Івано-Франківщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Закарпатті хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
Північний регіон України
На Київщині хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Житомирщині хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
У Чернігівській області хмарно, сніг. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Сумщині хмарно, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
На Луганщині хмарно, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +6...+8°С.
На Донеччині хмарно, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°.
Південний регіон України
На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.
На Херсонщині хмарно, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +12...+14°С.
На Миколаївщині хмарно, дощ. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.
На Одещині хмарно, дощ. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +11...+13°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.
У Києві мінлива хмарність, дощ, мокрий сніг. Вітер східний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень до +2°С.
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