В Україні дощі: прогноз погоди на 24 листопада

07:05 24 листопада Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні практично у всіх областях України очікуються дощі, сухо буде лише у східних та деяких південно-східних регіонах.

Вітер східний із переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с.