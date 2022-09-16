В Україні дощі: прогноз погоди на 16 вересня.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні Україну накриють невеликі чи помірні дощі. Опади малоймовірні лише у південних областях.
Центральний регіон України
У Вінницькій та Черкаській областях похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
На Кіровоградщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
На Полтавщині похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
На Дніпропетровщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+24°С.
Західний регіон України
На Львівщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
На Волині хмарно, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
На Рівненщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
На Тернопільщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
На Хмельниччині хмарно, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
На Івано-Франківщині похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
У Чернівецькій області хмарно, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.
На Закарпатті хмарно, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
На Житомирщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
На Чернігівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
На Сумщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +19...+22°С.
На Луганщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.
На Донеччині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+24°С.
Південний регіон України
На Одещині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +24...+27°С.
На Миколаївщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +25...+28 °С.
На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +26...+29 °С.
У Запорізькій області похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.
В Автономній Республіці Крим без опадів.. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +25...+28 °С.
У Києві похмуро, дощ. Вітер західний, 2-7 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
Центральний регіон України
У Вінницькій та Черкаській областях похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
На Кіровоградщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
На Полтавщині похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
На Дніпропетровщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+24°С.
Західний регіон України
На Львівщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
На Волині хмарно, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
На Рівненщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
На Тернопільщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
На Хмельниччині хмарно, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
На Івано-Франківщині похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
У Чернівецькій області хмарно, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.
На Закарпатті хмарно, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
На Житомирщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
На Чернігівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
На Сумщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +19...+22°С.
На Луганщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.
На Донеччині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+24°С.
Південний регіон України
На Одещині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +24...+27°С.
На Миколаївщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +25...+28 °С.
На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +26...+29 °С.
У Запорізькій області похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.
В Автономній Республіці Крим без опадів.. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +25...+28 °С.
У Києві похмуро, дощ. Вітер західний, 2-7 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі