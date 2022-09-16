В Україні дощі: прогноз погоди на 16 вересня.

07:03 16 вересня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні Україну накриють невеликі чи помірні дощі. Опади малоймовірні лише у південних областях.

Центральний регіон України
У Вінницькій та Черкаській областях похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +18...+21°С.

На Кіровоградщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.

На Полтавщині похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +18...+21°С.

На Дніпропетровщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+24°С.

Західний регіон України
На Львівщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +15...+18°С.

На Волині хмарно, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +15...+18°С.

На Рівненщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +15...+18°С.

На Тернопільщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.

На Хмельниччині хмарно, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.

На Івано-Франківщині похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.

У Чернівецькій області хмарно, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.

На Закарпатті хмарно, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +18...+21°С.

Північний регіон України
На Київщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.

На Житомирщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.

На Чернігівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +15...+18°С.

На Сумщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.

Східний регіон України
На Харківщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +19...+22°С.

На Луганщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.

На Донеччині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+24°С.

Південний регіон України
На Одещині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +24...+27°С.

На Миколаївщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +25...+28 °С.

На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +26...+29 °С.

У Запорізькій області похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.

В Автономній Республіці Крим без опадів.. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +25...+28 °С.

У Києві похмуро, дощ. Вітер західний, 2-7 м/с. Температура повітря +15...+18°С.