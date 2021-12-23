В Україні дощі: прогноз погоди на 15 квітня

Сьогодні, 15 квітня, Україна опиниться під впливом циклону, який принесе з собою опади у вигляді дощу, в західних областях можливий мокрий сніг.
Центральний регіон України
У Вінницькій і Полтавській областях хмарно, дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +13...+16 °С.
У Дніпропетровській області хмарно, дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +14...+17 °С.
У Кіровоградській і Черкаській областях хмарно, дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +13...+16 °С.
Західний регіон України
У Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +5...+8 °С.
У Волинській та Рівненській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +7...+10 °С.
У Тернопільській та Хмельницькій хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +6...+9 °С.
У Закарпатській області хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, вдень +4...+7 °С.
Північний регіон України
У Київській та Житомирській областях хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +12...+15 °С.
У Сумській і Чернігівській областях хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +14...+17 °С.
Східний регіон України
У Харківській і Луганській областях хмарно, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +15...+18 °С.
У Донецькій області хмарно, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +14...+17 °С.
Південний регіон України
В Одеській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +10...+13 °С.
У Миколаївській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, вдень +12...+15 °С.
У Херсонській і Запорізькій областях хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +13...+16 °С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, вдень +12...+15 °С.
У Києві хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +12...+15 °С.
Сонце зійде о 6:03, а зайде о 19:52. Тривалість дня складе 13 год 49 хв.
В Україні дощі: прогноз погоди на 15 квітня
06:15 15 квітень Київ, Україна
Сьогодні, 15 квітня, Україна опиниться під впливом циклону, який принесе з собою опади у вигляді дощу, в західних областях можливий мокрий сніг.
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