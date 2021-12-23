В Україні дощі: прогноз погоди на 15 квітня

Сьогодні, 15 квітня, Україна опиниться під впливом циклону, який принесе з собою опади у вигляді дощу, в західних областях можливий мокрий сніг.



Центральний регіон України

У Вінницькій і Полтавській областях хмарно, дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +13...+16 °С.



У Дніпропетровській області хмарно, дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +14...+17 °С.



У Кіровоградській і Черкаській областях хмарно, дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +13...+16 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +5...+8 °С.



У Волинській та Рівненській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +7...+10 °С.



У Тернопільській та Хмельницькій хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +6...+9 °С.



У Закарпатській області хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, вдень +4...+7 °С.



Північний регіон України

У Київській та Житомирській областях хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +12...+15 °С.



У Сумській і Чернігівській областях хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +14...+17 °С.



Східний регіон України

У Харківській і Луганській областях хмарно, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +15...+18 °С.



У Донецькій області хмарно, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +14...+17 °С.



Південний регіон України

В Одеській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +10...+13 °С.



У Миколаївській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, вдень +12...+15 °С.



У Херсонській і Запорізькій областях хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +13...+16 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, вдень +12...+15 °С.



У Києві хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +12...+15 °С.



Сонце зійде о 6:03, а зайде о 19:52. Тривалість дня складе 13 год 49 хв.