В Україні дощі: прогноз погоди на 12 серпня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні у південних та східних областях спека почне потроху відступати, практично у всіх областях пройдуть дощі.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +23...+26°С.
На Черкащині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +23...+26°С.
На Кіровоградщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +25...+28 °С.
На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +27...+30 °С.
На Дніпропетровщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +26...+29 °С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+24°С.
У Волинській, Тернопільській та Івано-Франківській областях похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+24°С.
На Рівненщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
На Хмельниччині хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+24°С.
У Чернівецькій області похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.
На Закарпатті мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +27...+30 °С.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +24...+27°С.
На Житомирщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+24°С.
На Чернігівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +24...+27°С.
На Сумщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +25...+28°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +30...+33°С.
На Луганщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +31...+34°С.
На Донеччині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +29...+32°С.
Південний регіон України
На Одещині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +28...+31°С.
На Миколаївщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +29...+32°С.
На Херсонщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +28...+31°С.
У Запорізькій області похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +27...+30 °С.
В Автономній Республіці Крим невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +27...+30 °С.
У Києві похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря +23...+26°С.
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