В Україні дощі: прогноз погоди на 12 серпня

07:02 12 серпня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні у південних та східних областях спека почне потроху відступати, практично у всіх областях пройдуть дощі.

Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +23...+26°С.

На Черкащині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +23...+26°С.

На Кіровоградщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +25...+28 °С.

На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +27...+30 °С.

На Дніпропетровщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +26...+29 °С.

Західний регіон України
На Львівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+24°С.

У Волинській, Тернопільській та Івано-Франківській областях похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+24°С.

На Рівненщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.

На Хмельниччині хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+24°С.

У Чернівецькій області похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.

На Закарпатті мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +27...+30 °С.

Північний регіон України
На Київщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +24...+27°С.

На Житомирщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+24°С.

На Чернігівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +24...+27°С.

На Сумщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +25...+28°С.

Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +30...+33°С.

На Луганщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +31...+34°С.

На Донеччині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +29...+32°С.

Південний регіон України
На Одещині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +28...+31°С.

На Миколаївщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +29...+32°С.

На Херсонщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +28...+31°С.

У Запорізькій області похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +27...+30 °С.

В Автономній Республіці Крим невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +27...+30 °С.

У Києві похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря +23...+26°С.