В Україні до +36: прогноз погоди на 9 серпня

07:08 09 серпня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, в Україні утримається спекотна погода, короткочасні дощі з грозами можливі лише на заході України та в центральних регіонах.

Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +24...+27°С.

На Черкащині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +27...+30 °С.

У Кіровоградській та Полтавській областях невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +29...+32°С.

На Дніпропетровщині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +30...+33°С.

Західний регіон України
У Львівській, Рівненській та Тернопільській областях похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.

На Волині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.

На Хмельниччині хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.

На Івано-Франківщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +19...+22°С.

У Чернівецькій області похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.

На Закарпатті мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +23...+26°С.

Північний регіон України
На Київщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +23...+26°С.

На Житомирщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.

На Чернігівщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.

На Сумщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +25...+28°С.

Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +32...+35 °С.

У Луганській та Донецькій областях ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +33...+36°С.

Південний регіон України
На Одещині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +32...+35 °С.

У Миколаївській та Херсонській областях ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +33...+36°С.

На Запоріжжі ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +33...+36°С.

В Автономній Республіці Крим ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +31...+34°С.

У Києві похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +23...+26°С.