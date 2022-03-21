В Україні до 36 градусів спеки: прогноз погоди на 23 червня

За даними синоптиків, сьогодні по всій Україні погода буде спекотна і переважно суха, тільки в західних і південних регіонах країни можливі короткочасні дощі.

Центральний регіон України

У Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +31...+34 °С.



У Черкаській і Полтавській і областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +32...+35 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +31...+34 °С.



У Волинській, Рівненській та Хмельницькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +32...+35 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +33...+36 °С.



Північний регіон України

У Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +32...+35 °С.



Східний регіон України

У Харківській, Луганській і Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +32...+35 °С.



Південний регіон України

В Одеській і Миколаївській областях мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +26...+29 °С.



У Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +31...+34 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +32...+35 °С.



У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі +21...+24 °С, вдень +31...+34 °С.