В Україні до 36 градусів спеки: прогноз погоди на 23 червня

За даними синоптиків, сьогодні по всій Україні погода буде спекотна і переважно суха, тільки в західних і південних регіонах країни можливі короткочасні дощі.
Центральний регіон України
У Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +31...+34 °С.
У Черкаській і Полтавській і областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +32...+35 °С.
Західний регіон України
У Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +31...+34 °С.
У Волинській, Рівненській та Хмельницькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +32...+35 °С.
У Закарпатській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +33...+36 °С.
Північний регіон України
У Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +32...+35 °С.
Східний регіон України
У Харківській, Луганській і Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +32...+35 °С.
Південний регіон України
В Одеській і Миколаївській областях мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +26...+29 °С.
У Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +31...+34 °С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +32...+35 °С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі +21...+24 °С, вдень +31...+34 °С.
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