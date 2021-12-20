В Україні буде тепло, хоча на половину областей чекають дощі та мокрий сніг

За прогнозом Укргідрометцентру, недільна погода 12 грудня порадує мешканців половини України. Майже всюди стоятиме тепло, температура повітря складе від +2 до +13 градусів. Найсвіжіше буде на заході - +2...+4 градуси, найтепліше на півдні - +6...+ 10 градусів, у Криму стовпчики термометрів подекуди сягатимуть +13 градусів.
На заході та півночі країни очікуються дощ та мокрий сніг. Але парасольки знадобляться не лише мешканцям західних та північних регіонів; опади можливі також на частині центральних та південних областей. Нічні морози можливі на заході та сході.
Жителів західних областей синоптики попереджають про густий туман уранці, видимість становитиме 200 – 500 метрів.
У Києві буде сухо та сонячно, повітря прогріється до +6...+8 градусів.
Погода в містах України 12 грудня:
- Ужгород – +3...+5
- Львів – + 2...+4
- Івано-Франківськ – +2...+4
- Тернопіль – + 2...+4
- Чернівці – + 2...+4
- Хмельницький – + 2...+4
- Луцьк – +2...+4
- Рівне – + 2...+4
- Житомир – + 5...+7
- Вінниця – + 6...+8
- Одеса – + 8...+10
- Миколаїв – + 6...+8
- Херсон – + 6...+8
- Сімферополь – + 11...+13
- Кропивницький – +6...+8
- Черкаси – + 6...+8
- Чернігів – + 5...+7
- Суми – + 2...+4
- Полтава – + 5...+7
- Дніпро – +5...+7
- Запоріжжя – + 5...+7
- Донецьк – + 2...+4
- Луганськ – + 2...+4
- Харків – + 2...+4
- Київ – + 6...+8
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