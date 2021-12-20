В Україні буде тепло, хоча на половину областей чекають дощі та мокрий сніг

09:33 12 грудень Київ, Україна

За прогнозом Укргідрометцентру, недільна погода 12 грудня порадує мешканців половини України. Майже всюди стоятиме тепло, температура повітря складе від +2 до +13 градусів. Найсвіжіше буде на заході - +2...+4 градуси, найтепліше на півдні - +6...+ 10 градусів, у Криму стовпчики термометрів подекуди сягатимуть +13 градусів.

На заході та півночі країни очікуються дощ та мокрий сніг. Але парасольки знадобляться не лише мешканцям західних та північних регіонів; опади можливі також на частині центральних та південних областей. Нічні морози можливі на заході та сході.

Жителів західних областей синоптики попереджають про густий туман уранці, видимість становитиме 200 – 500 метрів.

У Києві буде сухо та сонячно, повітря прогріється до +6...+8 градусів.

Погода в містах України 12 грудня:

  • Ужгород – +3...+5
  • Львів – + 2...+4
  • Івано-Франківськ – +2...+4
  • Тернопіль – + 2...+4
  • Чернівці – + 2...+4
  • Хмельницький – + 2...+4
  • Луцьк – +2...+4
  • Рівне – + 2...+4
  • Житомир – + 5...+7
  • Вінниця – + 6...+8
  • Одеса – + 8...+10
  • Миколаїв – + 6...+8
  • Херсон – + 6...+8
  • Сімферополь – + 11...+13
  • Кропивницький – +6...+8
  • Черкаси – + 6...+8
  • Чернігів – + 5...+7
  • Суми – + 2...+4
  • Полтава – + 5...+7
  • Дніпро – +5...+7
  • Запоріжжя – + 5...+7
  • Донецьк – + 2...+4
  • Луганськ – + 2...+4
  • Харків – + 2...+4
  • Київ – + 6...+8

Погода в Украине 12 декабря от Укргидрометцентра