В Україні 9 грудня очікується похмура погода з опадами

За повідомленням Укргідрометцентру, у п'ятницю, 9 грудня, в Україні місцями можливий мокрий сніг і дощ, на заході та сході періодично сильні пориви вітру, проте скрізь буде досить тепло.

Синоптики попередили про сильний туман і погану видимість на дорогах. Тож в Україні оголосили перший рівень небезпеки.

Прогноз погоди по регіонах:

На заході вранці та вдень буде триматися ясна погода, а ввечері небо буде хмарним. Місцями можливі мокрий сніг та дощ. Стовпчики термометра покажуть +3...+5°С.

На сході хмарна погода протримається весь день. Температура повітря становитиме +1…+3°С.

На півночі небо буде захмарене. Синоптики прогнозують +2...+4 градуси.

На півдні буде значно тепліше – +6...+8 °С, а подекуди до +11 °С.

У Києві протягом усього дня погода буде похмурою.. Зранку піде сніг. У другій половині дня опадів не очікується. Стовпчики термометрів покажуть 0...+2°С.

Погода в містах України 9 грудня

Ужгород – +4...+6

Львів – +3...+5

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +2...+4

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – +2...+4

Луцьк – +2...+4

Рівне – +2…+4

Житомир – +2...+4

Вінниця – +2…+4

Одеса – +6...+8

Миколаїв – +6...+8

Херсон – +6...+8

Сімферополь – +9...+11

Кропивницький – +3…+5

Черкаси – 0...+2

Чернігів – +2...+4

Суми – +2...+4

Полтава – +3...+5

Дніпро – +3...+5

Запоріжжя – +4…+6

Донецьк – +1...+3

Луганськ – +1...+3

Харків – +2...+4

Київ – 0…+2