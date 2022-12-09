В Україні 9 грудня очікується похмура погода з опадами

За повідомленням Укргідрометцентру, у п'ятницю, 9 грудня, в Україні місцями можливий мокрий сніг і дощ, на заході та сході періодично сильні пориви вітру, проте скрізь буде досить тепло.
Синоптики попередили про сильний туман і погану видимість на дорогах. Тож в Україні оголосили перший рівень небезпеки.
Прогноз погоди по регіонах:
На заході вранці та вдень буде триматися ясна погода, а ввечері небо буде хмарним. Місцями можливі мокрий сніг та дощ. Стовпчики термометра покажуть +3...+5°С.
На сході хмарна погода протримається весь день. Температура повітря становитиме +1…+3°С.
На півночі небо буде захмарене. Синоптики прогнозують +2...+4 градуси.
На півдні буде значно тепліше – +6...+8 °С, а подекуди до +11 °С.
У Києві протягом усього дня погода буде похмурою.. Зранку піде сніг. У другій половині дня опадів не очікується. Стовпчики термометрів покажуть 0...+2°С.
Погода в містах України 9 грудня
Ужгород – +4...+6
Львів – +3...+5
Івано-Франківськ – +3...+5
Тернопіль – +2...+4
Чернівці – +3...+5
Хмельницький – +2...+4
Луцьк – +2...+4
Рівне – +2…+4
Житомир – +2...+4
Вінниця – +2…+4
Одеса – +6...+8
Миколаїв – +6...+8
Херсон – +6...+8
Сімферополь – +9...+11
Кропивницький – +3…+5
Черкаси – 0...+2
Чернігів – +2...+4
Суми – +2...+4
Полтава – +3...+5
Дніпро – +3...+5
Запоріжжя – +4…+6
Донецьк – +1...+3
Луганськ – +1...+3
Харків – +2...+4
Київ – 0…+2
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