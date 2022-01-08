В Україні 8 січня буде сонячно та легкий морозець

За прогнозом Укргідрометцентру у суботу, 8 січня, погода в Україні буде сонячною.
Вдень невеликий морозець прогнозують на півночі та сході. Там температура повітря опуститься до -1...-3 градусів. А от уночі на всій території України вдарять морози. Температура повітря опуститься до -13 градусів.
На Заході йтиме сніг. У Одесі прогнозують дощі. Тим часом в інших регіонах України опадів не прогнозують. Вдень з-за хмар виглядатиме сонце.
У Львові оголосили штормове попередження ! За прогнозами синоптиків, дороги Львова 8 – 10 січня огорне ожеледь.
На заході середня денна температура становитиме 0...+2 градуси. У центральних областях обіцяють -1...+1 градус. На Сході – 0...-2 градуси.
Найтепліше буде в Одеській області (+2...+4) та в Криму (+3...+5). Найхолодніше – на Харківщині. Там обіцяють до -3 градусів.
У Києві прогнозують 0...+2 градуси.
Погода в містах України 8 січня
- Ужгород – 0...+2
- Львів – 0...+2
- Івано-Франківськ – -1...+1
- Тернопіль – 0...+2
- Чернівці-0...+2
- Хмельницький – 0...+2
- Луцьк – 0...+2
- Рівне – 0...+2
- Житомир – -1...+1
- Вінниця – -1...+1
- Одеса – + 2...+4
- Миколаїв – 0...+2
- Херсон – 0...+2
- Сімферополь – +3...+5
- Кропивницький – -1...+1
- Черкаси – -1...+1
- Чернігів – -1...+1
- Суми – 0...-2
- Полтава – -1...+1
- Дніпро – -1...+1
- Запоріжжя – -1...+1
- Донецьк – 0...-2
- Луганськ – 0...-2
- Харків – -1...-3
- Київ – 0...+2
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