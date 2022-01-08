В Україні 8 січня буде сонячно та легкий морозець

За прогнозом Укргідрометцентру у суботу, 8 січня, погода в Україні буде сонячною.

Вдень невеликий морозець прогнозують на півночі та сході. Там температура повітря опуститься до -1...-3 градусів. А от уночі на всій території України вдарять морози. Температура повітря опуститься до -13 градусів.

На Заході йтиме сніг. У Одесі прогнозують дощі. Тим часом в інших регіонах України опадів не прогнозують. Вдень з-за хмар виглядатиме сонце.

У Львові оголосили штормове попередження ! За прогнозами синоптиків, дороги Львова 8 – 10 січня огорне ожеледь.

На заході середня денна температура становитиме 0...+2 градуси. У центральних областях обіцяють -1...+1 градус. На Сході – 0...-2 градуси.

Найтепліше буде в Одеській області (+2...+4) та в Криму (+3...+5). Найхолодніше – на Харківщині. Там обіцяють до -3 градусів.

У Києві прогнозують 0...+2 градуси.

Погода в містах України 8 січня