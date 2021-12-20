В Україні 5 грудня буде сонячна погода, лише на заході – сніг

06:31 05 грудень Київ, Україна

За прогнозом Укргідрометцентру, недільна погода 5 грудня обіцяє бути прохолодною, але сонячною. І лише на заході країни погода не буде сприятливою: дощ зі снігом змінить снігопад, мороз та ожеледь.

Погода по регіонах:

На заході температура повітря коливатиметься в межах -1...+1 градус. Синоптики прогнозують мокрий сніг із дощем вдень та снігопади у другій половині дня. На дорогах, мабуть, буде ожеледиця.

На сході буде дещо тепліше – +3…+5 градусів. Весь день буде хмарним. Але опадів не має бути.

На півночі очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Опадів синоптики не прогнозують, 0...+2 градуси.

На півдні буде значно тепліше – аж до +6…+8 градусів. Вдень падатиме невеликий дощ, який ближче до вечора закінчиться.

У Києві хмарна погода триматиметься до самого вечора. Без опадів. Стовпчики термометрів покажуть 0...+2 градуси.

Погода в містах України 5 грудня:

  • Ужгород – +1...+3
  • Львів – -1...+1
  • Івано-Франківськ – 0...+2
  • Тернопіль – 0...+2
  • Чернівці – 0...+2
  • Хмельницький – 0...+2
  • Луцьк – -1...+1
  • Рівне – -1...+1
  • Житомир – 0...+2
  • Вінниця – +1...+3
  • Одеса – +6...+8
  • Миколаїв – +4...+6
  • Херсон – +4...+6
  • Сімферополь – +5...+7
  • Кропивницький – +1...+3
  • Черкаси – +1...+3
  • Чернігів – 0...+2
  • Суми – -1...+1
  • Полтава – +1...+3
  • Дніпро – +2...+4
  • Запоріжжя – +4...+6
  • Донецьк – +3...+5
  • Луганськ – +2...+4
  • Харків – +2...+4
  • Київ – 0...+2.

Прогноз погоды в Украине 5 декабря от Укргидрометцентра