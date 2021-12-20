В Україні 5 грудня буде сонячна погода, лише на заході – сніг

За прогнозом Укргідрометцентру, недільна погода 5 грудня обіцяє бути прохолодною, але сонячною. І лише на заході країни погода не буде сприятливою: дощ зі снігом змінить снігопад, мороз та ожеледь.
Погода по регіонах:
На заході температура повітря коливатиметься в межах -1...+1 градус. Синоптики прогнозують мокрий сніг із дощем вдень та снігопади у другій половині дня. На дорогах, мабуть, буде ожеледиця.
На сході буде дещо тепліше – +3…+5 градусів. Весь день буде хмарним. Але опадів не має бути.
На півночі очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Опадів синоптики не прогнозують, 0...+2 градуси.
На півдні буде значно тепліше – аж до +6…+8 градусів. Вдень падатиме невеликий дощ, який ближче до вечора закінчиться.
У Києві хмарна погода триматиметься до самого вечора. Без опадів. Стовпчики термометрів покажуть 0...+2 градуси.
Погода в містах України 5 грудня:
- Ужгород – +1...+3
- Львів – -1...+1
- Івано-Франківськ – 0...+2
- Тернопіль – 0...+2
- Чернівці – 0...+2
- Хмельницький – 0...+2
- Луцьк – -1...+1
- Рівне – -1...+1
- Житомир – 0...+2
- Вінниця – +1...+3
- Одеса – +6...+8
- Миколаїв – +4...+6
- Херсон – +4...+6
- Сімферополь – +5...+7
- Кропивницький – +1...+3
- Черкаси – +1...+3
- Чернігів – 0...+2
- Суми – -1...+1
- Полтава – +1...+3
- Дніпро – +2...+4
- Запоріжжя – +4...+6
- Донецьк – +3...+5
- Луганськ – +2...+4
- Харків – +2...+4
- Київ – 0...+2.
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