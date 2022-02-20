В Україні 20 лютого буде вітряно, сонячно та по-весняному тепло

За прогнозом Укргідрометцентру, в неділю, 20 лютого, в Україні буде сонячно та тепло. Можна провести цей день із друзями та рідними на природі. На основній території буде сухо, і лише у деяких областях на півдні та в Ужгороді можливі дощі.
Температура повітря вдень становитиме +4...+9 градусів, а на півдні повітря прогріється до +9...+12 градусів.
На заході протягом усього дня буде сухо. Сонце лише зрідка ховатиметься там. Водночас синоптики попереджають про шквальні пориви вітру до 15 – 24 метрів за секунду. Температура повітря становитиме +6...+8 градусів. Ідентична погода буде і на сході. Теж до +6...+8 градусів та без опадів.
На півночі також зберігатиметься суха та тепла погода. Стовпчики термометрів покажуть там +5...+7 градусів. А ось у частині південних областей можливий дощ. Водночас температура повітря там становитиме до +9...+11 градусів.
Перша половина дня у Києві буде ясною, а по обіді з'являться хмари без опадів. Там також можливі шквальні пориви вітру до 24 метрів за секунду. Повітря прогріється до +6...+8 градусів.
Погода в містах України 20 лютого
- Ужгород – +7...+9
- Львів – + 6...+8
- Івано-Франківськ – +6...+8
- Тернопіль – + 6...+8
- Чернівці – +7...+9
- Хмельницький – +6...+8
- Луцьк – + 6...+8
- Рівне – + 5...+7
- Житомир – + 6...+8
- Вінниця – + 6...+8
- Одеса – + 6...+8
- Миколаїв – + 8...+10
- Херсон – + 8...+10
- Сімферополь + 9...+11
- Кропивницький – +7...+9
- Черкаси – + 6...+8
- Чернігів – + 5...+7
- Суми – + 5...+7
- Полтава – + 6...+8
- Дніпро – +7...+9
- Запоріжжя – + 8...+10
- Донецьк – + 6...+8
- Луганськ – + 6...+8
- Харків – + 6...+8
- Київ – +6...+8.
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