В Україні 20 лютого буде вітряно, сонячно та по-весняному тепло

За прогнозом Укргідрометцентру, в неділю, 20 лютого, в Україні буде сонячно та тепло. Можна провести цей день із друзями та рідними на природі. На основній території буде сухо, і лише у деяких областях на півдні та в Ужгороді можливі дощі.

Температура повітря вдень становитиме +4...+9 градусів, а на півдні повітря прогріється до +9...+12 градусів.

На заході протягом усього дня буде сухо. Сонце лише зрідка ховатиметься там. Водночас синоптики попереджають про шквальні пориви вітру до 15 – 24 метрів за секунду. Температура повітря становитиме +6...+8 градусів. Ідентична погода буде і на сході. Теж до +6...+8 градусів та без опадів.

На півночі також зберігатиметься суха та тепла погода. Стовпчики термометрів покажуть там +5...+7 градусів. А ось у частині південних областей можливий дощ. Водночас температура повітря там становитиме до +9...+11 градусів.

Перша половина дня у Києві буде ясною, а по обіді з'являться хмари без опадів. Там також можливі шквальні пориви вітру до 24 метрів за секунду. Повітря прогріється до +6...+8 градусів.

Погода в містах України 20 лютого