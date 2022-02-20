В Україні 20 лютого буде вітряно, сонячно та по-весняному тепло

07:30 20 лютий Київ, Україна

За прогнозом Укргідрометцентру, в неділю, 20 лютого, в Україні буде сонячно та тепло. Можна провести цей день із друзями та рідними на природі. На основній території буде сухо, і лише у деяких областях на півдні та в Ужгороді можливі дощі.

Температура повітря вдень становитиме +4...+9 градусів, а на півдні повітря прогріється до +9...+12 градусів.

На заході протягом усього дня буде сухо. Сонце лише зрідка ховатиметься там. Водночас синоптики попереджають про шквальні пориви вітру до 15 – 24 метрів за секунду. Температура повітря становитиме +6...+8 градусів. Ідентична погода буде і на сході. Теж до +6...+8 градусів та без опадів.

На півночі також зберігатиметься суха та тепла погода. Стовпчики термометрів покажуть там +5...+7 градусів. А ось у частині південних областей можливий дощ. Водночас температура повітря там становитиме до +9...+11 градусів.

Перша половина дня у Києві буде ясною, а по обіді з'являться хмари без опадів. Там також можливі шквальні пориви вітру до 24 метрів за секунду. Повітря прогріється до +6...+8 градусів.

Погода в містах України 20 лютого

  • Ужгород – +7...+9
  • Львів – + 6...+8
  • Івано-Франківськ – +6...+8
  • Тернопіль – + 6...+8
  • Чернівці – +7...+9
  • Хмельницький – +6...+8
  • Луцьк – + 6...+8
  • Рівне – + 5...+7
  • Житомир – + 6...+8
  • Вінниця – + 6...+8
  • Одеса – + 6...+8
  • Миколаїв – + 8...+10
  • Херсон – + 8...+10
  • Сімферополь + 9...+11
  • Кропивницький – +7...+9
  • Черкаси – + 6...+8
  • Чернігів – + 5...+7
  • Суми – + 5...+7
  • Полтава – + 6...+8
  • Дніпро – +7...+9
  • Запоріжжя – + 8...+10
  • Донецьк – + 6...+8
  • Луганськ – + 6...+8
  • Харків – + 6...+8
  • Київ – +6...+8.

Прогноз погоды на 20 февраля от Укргидрометцентра