В Україні 27 листопада погода буде теплою, але дощовою

За прогнозом Укргідрометцентру, 27 листопада атмосферні фронти принесуть в Україну дощі. Але основна порція опадів припаде на ніч та ранок. Вдень опади можливі лише на сході та на північному сході України, а також у Дніпрі, Черкаській та Полтавській областях.
Не очікуються дощі лише у Хмельницькій, Житомирській та Одеській областях.
Температура повітря на півдні прогріється до +14…+15 градусів. Найтепліше буде у Миколаївській та Херсонській областях. А також – у Криму. Зокрема у Сімферополі обіцяють до +15 градусів.
Жителям заходу та сходу доведеться миритися з холоднішою погодою. Середня денна температура там буде +5...+7 градусів.
Найхолодніше буде на Закарпатті та Луганщині. Там температура повітря прогріється до +4...+6 градусів.
У Києві обіцяють +8…+10 градусів.
Погода в містах України 27 листопада
- Ужгород – +4...+6
- Львів – +5...+7
- Івано-Франківськ – +7...+9
- Тернопіль – +6...+8
- Чернівці – +6...+8
- Хмельницький – +7...+9
- Луцьк – +4...+6
- Рівне – +5...+7
- Житомир – +8...+10
- Вінниця – +7...+9
- Одеса – +11...+13
- Миколаїв – +12...+14
- Херсон – +12...+14
- Сімферополь – +13...+15
- Кропивницький – +9...+11
- Черкаси – +8...+10
- Чернігів – +7...+9
- Суми – +5...+7
- Полтава – +6...+8
- Дніпро – +8...+10
- Запоріжжя – +9…+11
- Донецьк – +6...+8
- Луганськ – +4...+6
- Харків – +5...+7
- Київ - +8 ... +10.
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