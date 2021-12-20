В Україні 27 листопада погода буде теплою, але дощовою

За прогнозом Укргідрометцентру, 27 листопада атмосферні фронти принесуть в Україну дощі. Але основна порція опадів припаде на ніч та ранок. Вдень опади можливі лише на сході та на північному сході України, а також у Дніпрі, Черкаській та Полтавській областях.

Не очікуються дощі лише у Хмельницькій, Житомирській та Одеській областях.

Температура повітря на півдні прогріється до +14…+15 градусів. Найтепліше буде у Миколаївській та Херсонській областях. А також – у Криму. Зокрема у Сімферополі обіцяють до +15 градусів.

Жителям заходу та сходу доведеться миритися з холоднішою погодою. Середня денна температура там буде +5...+7 градусів.

Найхолодніше буде на Закарпатті та Луганщині. Там температура повітря прогріється до +4...+6 градусів.

У Києві обіцяють +8…+10 градусів.

Погода в містах України 27 листопада