В Україні 27 листопада погода буде теплою, але дощовою

09:05 27 листопад Київ, Україна

За прогнозом Укргідрометцентру, 27 листопада атмосферні фронти принесуть в Україну дощі. Але основна порція опадів припаде на ніч та ранок. Вдень опади можливі лише на сході та на північному сході України, а також у Дніпрі, Черкаській та Полтавській областях.

Не очікуються дощі лише у Хмельницькій, Житомирській та Одеській областях.

Температура повітря на півдні прогріється до +14…+15 градусів. Найтепліше буде у Миколаївській та Херсонській областях. А також – у Криму. Зокрема у Сімферополі обіцяють до +15 градусів.

Жителям заходу та сходу доведеться миритися з холоднішою погодою. Середня денна температура там буде +5...+7 градусів.

Найхолодніше буде на Закарпатті та Луганщині. Там температура повітря прогріється до +4...+6 градусів.

У Києві обіцяють +8…+10 градусів.

Погода в містах України 27 листопада

  • Ужгород – +4...+6
  • Львів – +5...+7
  • Івано-Франківськ – +7...+9
  • Тернопіль – +6...+8
  • Чернівці – +6...+8
  • Хмельницький – +7...+9
  • Луцьк – +4...+6
  • Рівне – +5...+7
  • Житомир – +8...+10
  • Вінниця – +7...+9
  • Одеса – +11...+13
  • Миколаїв – +12...+14
  • Херсон – +12...+14
  • Сімферополь – +13...+15
  • Кропивницький – +9...+11
  • Черкаси – +8...+10
  • Чернігів – +7...+9
  • Суми – +5...+7
  • Полтава – +6...+8
  • Дніпро – +8...+10
  • Запоріжжя – +9…+11
  • Донецьк – +6...+8
  • Луганськ – +4...+6
  • Харків – +5...+7
  • Київ - +8 ... +10.

Прогноз погоды в Украине на 27 ноября от Укргидрометцентра.