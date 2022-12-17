В Україні 17 грудня різко потеплішає у всіх регіонах: на півдні до +14

За даними Укргідрометцентру, погода в Україні в суботу, 17 грудня, буде теплою, але з великою кількістю опадів. Через ожеледицю на дорогах та налипання мокрого снігу синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Особливо дощуватиме на Заході та в частині північних регіонів. Водночас у південних областях стовпчики термометрів покажуть до +14 градусів.

Прогноз погоди по регіонах:

На захід і протягом усього дня небо буде хмарним.. Весь день сильний сніг, який надвечір повинен послабшати. Температура повітря складатиме -1...+1 градус.

Також буде хмарна погода. Зранку сильний дощ вдень послабшає і до приходу вечора скінчиться. Однак там буде набагато тепліше, стовпчики термометрів покажуть +8...+10 градусів.

Хмарно буде і на Півночі . Вдень буде йти дощ. Повітря прогріється до +2…+4 градусів.

Значно тепліше буде на Півдні – до 12…+14 градусів. Проте опади обіцяють і там.

У Києві сонце у цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Уночі буде йти дощ. Температура повітря складатиме +1...+3 градуси.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки

Синоптики Укргідрометцентру попередили про ожеледь та налипання мокрого снігу. Крім того, на Заході та південному сході буде сильний туман, видимість становитиме лише 200 – 500 метрів.

Прогноз погоди у містах:

Ужгород – +2...+4

Львів – -1...+1

Івано-Франківськ – +2...+4

Тернопіль – 0...+2

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – +3...+5

Луцьк – 0...+2

Рівне – 0...+2

Житомир – +1...+3

Вінниця – +6...+8

Одеса – +12...+14

Миколаїв – +10...+12

Херсон – +12...+14

Сімферополь – +17…+19

Кропивницький – +9...+11

Черкаси – +8...+10

Чернігів – +2...+4

Суми – +3...+5

Полтава – +8...+10

Дніпро – +9...+11

Запоріжжя – +10...+12

Донецьк – +8...+10

Луганськ – +8...+10

Харків – +7...+9

Київ – +1...+3