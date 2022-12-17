В Україні 17 грудня різко потеплішає у всіх регіонах: на півдні до +14

За даними Укргідрометцентру, погода в Україні в суботу, 17 грудня, буде теплою, але з великою кількістю опадів. Через ожеледицю на дорогах та налипання мокрого снігу синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
Особливо дощуватиме на Заході та в частині північних регіонів. Водночас у південних областях стовпчики термометрів покажуть до +14 градусів.
Прогноз погоди по регіонах:
На захід і протягом усього дня небо буде хмарним.. Весь день сильний сніг, який надвечір повинен послабшати. Температура повітря складатиме -1...+1 градус.
Також буде хмарна погода. Зранку сильний дощ вдень послабшає і до приходу вечора скінчиться. Однак там буде набагато тепліше, стовпчики термометрів покажуть +8...+10 градусів.
Хмарно буде і на Півночі . Вдень буде йти дощ. Повітря прогріється до +2…+4 градусів.
Значно тепліше буде на Півдні – до 12…+14 градусів. Проте опади обіцяють і там.
У Києві сонце у цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Уночі буде йти дощ. Температура повітря складатиме +1...+3 градуси.
Синоптики оголосили перший рівень небезпеки
Синоптики Укргідрометцентру попередили про ожеледь та налипання мокрого снігу. Крім того, на Заході та південному сході буде сильний туман, видимість становитиме лише 200 – 500 метрів.
Прогноз погоди у містах:
Ужгород – +2...+4
Львів – -1...+1
Івано-Франківськ – +2...+4
Тернопіль – 0...+2
Чернівці – +3...+5
Хмельницький – +3...+5
Луцьк – 0...+2
Рівне – 0...+2
Житомир – +1...+3
Вінниця – +6...+8
Одеса – +12...+14
Миколаїв – +10...+12
Херсон – +12...+14
Сімферополь – +17…+19
Кропивницький – +9...+11
Черкаси – +8...+10
Чернігів – +2...+4
Суми – +3...+5
Полтава – +8...+10
Дніпро – +9...+11
Запоріжжя – +10...+12
Донецьк – +8...+10
Луганськ – +8...+10
Харків – +7...+9
Київ – +1...+3
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