У трьох регіонах невеликий дощ: погода в Україні 5 січня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде похмура погода, у Центральному, Західному та Північному регіонах пройде невеликий дощ, на решті країни сухо.
Вітер переважатиме південно-західний, місцями з переходом на західний.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, невеликий дощ. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вдень +6...+8°С.
У Черкаській та Кіровоградській області похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 3-9 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
На Полтавщині похмуро, невеликі опади. Вітер південно-західний, 4-8 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вдень +3...+5°С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, невеликий дощ. Вітер південно-західний із переходом на західний, 7-10 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.
На Хмельниччині невеликий дощ. Вітер південно-західний із переходом у західний, 5-9 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.
На Волині та Рівненщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний із переходом на західний, 7-10 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.
На Тернопільщині похмуро, невеликий дощ. Вітер південно-західний із переходом у західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +7...+9 °С..
На Івано-Франківщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний із переходом на західний, 4-9 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
У Чернівецькій області похмуро, невеликий дощ. Вітер південно-східний, 3-7 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.
На Закарпатті похмуро, невеликий дощ. Вітер південно-західний із переходом у західний, 4-6 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 4-8 м/с. Температура повітря вдень +6...+8°С.
На Житомирщині похмуро, невеликий дощ. Вітер південно-західний із переходом у західний, 4-9 м/с. Температура повітря вдень +6...+8°С.
На Чернігівщині похмуро, дощ. Вітер хмарно з проясненнями, 3-7 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
На Сумщині похмуро, опади. Вітер змінних напрямків, 4-7 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-8 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
На Луганщині похмуро, без опадів. Вітер можливий, 4-8 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С
На Донеччині похмуро, без опадів. Вітер змінних напрямків, 4-8 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
Південний регіон України
У Запоріжжі похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 3-9 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.
На Миколаївщині хмарно, без опадів Вітер південно-західний, 3-7 м/с. Температура повітря вдень +6...+8°С.
На Одещині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 2-7 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.
У Києві похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 4-8 м / с. Температура повітря вдень +6...+8°С.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, невеликий дощ. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вдень +6...+8°С.
У Черкаській та Кіровоградській області похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 3-9 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
На Полтавщині похмуро, невеликі опади. Вітер південно-західний, 4-8 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вдень +3...+5°С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, невеликий дощ. Вітер південно-західний із переходом на західний, 7-10 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.
На Хмельниччині невеликий дощ. Вітер південно-західний із переходом у західний, 5-9 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.
На Волині та Рівненщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний із переходом на західний, 7-10 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.
На Тернопільщині похмуро, невеликий дощ. Вітер південно-західний із переходом у західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +7...+9 °С..
На Івано-Франківщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний із переходом на західний, 4-9 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
У Чернівецькій області похмуро, невеликий дощ. Вітер південно-східний, 3-7 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.
На Закарпатті похмуро, невеликий дощ. Вітер південно-західний із переходом у західний, 4-6 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 4-8 м/с. Температура повітря вдень +6...+8°С.
На Житомирщині похмуро, невеликий дощ. Вітер південно-західний із переходом у західний, 4-9 м/с. Температура повітря вдень +6...+8°С.
На Чернігівщині похмуро, дощ. Вітер хмарно з проясненнями, 3-7 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
На Сумщині похмуро, опади. Вітер змінних напрямків, 4-7 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-8 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
На Луганщині похмуро, без опадів. Вітер можливий, 4-8 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С
На Донеччині похмуро, без опадів. Вітер змінних напрямків, 4-8 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
Південний регіон України
У Запоріжжі похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 3-9 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.
На Миколаївщині хмарно, без опадів Вітер південно-західний, 3-7 м/с. Температура повітря вдень +6...+8°С.
На Одещині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 2-7 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.
У Києві похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 4-8 м / с. Температура повітря вдень +6...+8°С.
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