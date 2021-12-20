У суботу в Україні буде по-справжньому весняна погода

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні буде справжня весняна погода. Попри можливі короткочасні дощі на лівобережній частині країни, на основний її території Укргідрометцентр прогнозує досить сонячну, суху і теплу погоду.

Прогноз погоди на 27 березня:

Центральний регіон України

У Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській та Дніпропетровській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +11...+14 °С.

Західний регіон України

У Львівській та Волинській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 °С, вдень +13...+16 °С.

В Івано-Франківській, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 °С, вдень +12...+15 °С.

У Закарпатській області невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 °С, вдень +12...+15 °С.

Північний регіон України

У Київській, Житомирській, Сумській та Чернігівській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +11...+14 °С.

Східний регіон України

У Харківській, Донецькій і Луганській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 °С, вдень +10...+13 °С.

Південний регіон України

У Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, вдень +10...+13 °С.

В Одеській області невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, вдень +11...+14 °С.

В Автономній Республіці Крим невелика хмарність, без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, удень +9...+12 °С.