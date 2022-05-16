У шести областях України оголошено штормове попередження

09:36 12 серпня Київ, Україна

Сьогодні, 12 серпня, в шести областях України оголошено штормове попередження. Укргідрометцентр попереджає про насування різкого погіршення погоди, викликаного шквальними вітрами і грозами.

"12 серпня в південно-східній частині України грози, місцями шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). 12-14 серпня в східних, Київській, Сумській областях, 14 серпня і в Полтавській області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Згідно з представленою синоптиками погодною картою, негода торкнеться Херсонської, Запорізької, Харківської, Донецької та Луганської областей, а також Криму.

Нагадаємо, українську полярну станцію Академік Вернадський замело снігом. Висота снігового покриву - майже два метри. Температура повітря -12 °C, а за відчуттями, як -40, поділилися полярники.