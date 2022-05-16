У шести областях України оголошено штормове попередження

Сьогодні, 12 серпня, в шести областях України оголошено штормове попередження. Укргідрометцентр попереджає про насування різкого погіршення погоди, викликаного шквальними вітрами і грозами.
Згідно з представленою синоптиками погодною картою, негода торкнеться Херсонської, Запорізької, Харківської, Донецької та Луганської областей, а також Криму.
Нагадаємо, українську полярну станцію Академік Вернадський замело снігом. Висота снігового покриву - майже два метри. Температура повітря -12 °C, а за відчуттями, як -40, поділилися полярники.
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