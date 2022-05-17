У п'ятницю 13 серпня в Україні буде сонячна погода

Попри поєднання «п'ятниці і 13», погода в Україні в цей день за прогнозами синоптиків очікується сонячна і суха. Ось тільки на сході і в окупованому Криму можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря в цей день буде коливатися в межах +23 ... + 28 градусів.
Прогноз погоди по регіонах
На сході України, зокрема, в Луганській і Запорізькій областях, синоптики вдень прогнозують грози. У той самий час в окупованому Криму і в Донецькій області опади очікують і вдень, і вночі.
При цьому на заході, півночі, півдні і в центрі весь день буде сонячна погода. Температура повітря прогріється до комфортних + 25 ... + 28 градусів.
У Києві також буде хороша і сонячна погода. Стовпчики термометрів покажуть +25 ... + 27 градусів. Опадів не передбачається.
Погода в містах України на 13 серпня
Ужгород - + 25 ... + 27
Львів - + 23 ... + 25
Івано-Франківськ - +23 ... + 25
Тернопіль - + 23 ... + 25
Чернівці - + 24 ... + 26
Хмельницький - + 24 ... + 26
Луцьк - + 23 ... + 25
Рівне - + 23 ... + 25
Житомир - +24 ... + 26
Вінниця - + 24 ... + 26
Одеса - + 27 ... + 29
Миколаїв - + 27 ... + 29
Херсон - + 26 ... + 28
Сімферополь - + 25 ... + 27
Кропивницький - +25 ... + 27
Черкаси - + 25 ... + 27
Чернігів - + 25 ... + 27
Суми - + 25 ... + 27
Полтава - + 25 ... + 27
Дніпро - + 26 ... + 28
Запоріжжя - + 25 ... + 27
Донецьк - + 24 ... + 26
Луганськ - + 25 ... + 27
Харків - + 25 ... + 27
Київ - + 25 ... + 27
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