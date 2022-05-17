У п'ятницю 13 серпня в Україні буде сонячна погода

Попри поєднання «п'ятниці і 13», погода в Україні в цей день за прогнозами синоптиків очікується сонячна і суха. Ось тільки на сході і в окупованому Криму можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря в цей день буде коливатися в межах +23 ... + 28 градусів.

Прогноз погоди по регіонах

На сході України, зокрема, в Луганській і Запорізькій областях, синоптики вдень прогнозують грози. У той самий час в окупованому Криму і в Донецькій області опади очікують і вдень, і вночі.

При цьому на заході, півночі, півдні і в центрі весь день буде сонячна погода. Температура повітря прогріється до комфортних + 25 ... + 28 градусів.

У Києві також буде хороша і сонячна погода. Стовпчики термометрів покажуть +25 ... + 27 градусів. Опадів не передбачається.

Погода в містах України на 13 серпня

Ужгород - + 25 ... + 27

Львів - + 23 ... + 25

Івано-Франківськ - +23 ... + 25

Тернопіль - + 23 ... + 25

Чернівці - + 24 ... + 26

Хмельницький - + 24 ... + 26

Луцьк - + 23 ... + 25

Рівне - + 23 ... + 25

Житомир - +24 ... + 26

Вінниця - + 24 ... + 26

Одеса - + 27 ... + 29

Миколаїв - + 27 ... + 29

Херсон - + 26 ... + 28

Сімферополь - + 25 ... + 27

Кропивницький - +25 ... + 27

Черкаси - + 25 ... + 27

Чернігів - + 25 ... + 27

Суми - + 25 ... + 27

Полтава - + 25 ... + 27

Дніпро - + 26 ... + 28

Запоріжжя - + 25 ... + 27

Донецьк - + 24 ... + 26

Луганськ - + 25 ... + 27

Харків - + 25 ... + 27

Київ - + 25 ... + 27