В останній день весни буде тепло, місцями дощі: погода в Україні на вівторок, 31 травня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні, 31 травня, в країні очікується доволі тепла погода, у деяких регіонах можливі грози.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.
На Черкащині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
На Кіровоградщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +24...+27°С.
На Полтавщині невелика хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +24...+27°С.
На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +27...+30 °С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.
На Волині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.
На Рівненщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.
На Тернопільщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.
На Хмельниччині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +18...+21°С.
В Івано-Франківській та Чернівецькій областях хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.
На Закарпатті мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.
Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.
На Житомирщині хмарно, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +18...+21°С.
На Чернігівщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.
На Сумщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +26...+29 °С.
На Луганщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +28...+31°С.
На Донеччині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +27...+30 °С.
Південний регіон України
На Одещині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +24...+27°С.
На Миколаївщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +26...+29 °С.
На Херсонщині ясно, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +26...+29 °С.
У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +28...+31°С.
В Автономній Республіці Крим невелика хмарність, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +25...+28°С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +20...+23°С.
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