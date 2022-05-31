В останній день весни буде тепло, місцями дощі: погода в Україні на вівторок, 31 травня

06:43 31 травня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні, 31 травня, в країні очікується доволі тепла погода, у деяких регіонах можливі грози.

Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.

На Черкащині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.

На Кіровоградщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +24...+27°С.

На Полтавщині невелика хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +24...+27°С.

На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +27...+30 °С.

Західний регіон України
На Львівщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.

На Волині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.

На Рівненщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.

На Тернопільщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.

На Хмельниччині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +18...+21°С.

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.

На Закарпатті мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.

Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.

На Житомирщині хмарно, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +18...+21°С.

На Чернігівщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.

На Сумщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.

Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +26...+29 °С.

На Луганщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +28...+31°С.

На Донеччині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +27...+30 °С.

Південний регіон України
На Одещині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +24...+27°С.

На Миколаївщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +26...+29 °С.

На Херсонщині ясно, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +26...+29 °С.

У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +28...+31°С.

В Автономній Республіці Крим невелика хмарність, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +25...+28°С.

У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +20...+23°С.