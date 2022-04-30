В останній день квітня в Україні буде в міру тепла погода

Незважаючи на холодне повітря скандинавського походження, що наближається до нас, квітень в Україні завершиться помірно теплою погодою з невеликими дощами в декількох областях. Найтепліше 30 квітня буде в центрі та на півдні країни, де повітря прогріється до +17°, на решті території переважно буде від +12° до +15°.

Так, на заході України тепло розподілиться нерівномірно. Найтепліше буде на Закарпатті, де стовпчики термометрів піднімуться до +20°, а також Івано-Франківської та Чернівецької областях, де очікується +16°...+17°. На решті території буде не більше +15°. При цьому у Волинській та Хмельницькій областях можливі невеликі дощі.

На півночі України сьогодні буде від +13° до +15°. Повсюдно очікується невелика хмарність, а на Чернігівщині - дощі.

У Центрі також не обійдеться без опадів. Тут покапає на Кіровоградщині. Протягом дня очікується від +14° до +18°, найтепліше – у Кривому Розі.

На мешканців східних областей чекає прохолодний день, від +12° до +15°. Без опадів, невелика хмарність або хмарно із проясненнями.

На півдні України в останній квітневий день повітря прогріється до +16°...+18°. Без опадів практично повсюдно очікується невелика хмарність.

У Києві на вихідні буде сухо. 30 квітня вітер північний, 5-10 м/с, температура вночі від +4° до +6°, а вдень до +13...+15°.