У деяких регіонах дощі: прогноз погоди в Україні на 26 вересня

07:02 26 вересня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні у західних та північних областях країни пройдуть дощі. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+18°С.

На Черкащині хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +18...+20 °С.

На Кіровоградщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +19...+21°С.

На Полтавщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +18...+20 °С.

На Дніпропетровщині хмарно, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+22°С.

Західний регіон України
У Львівській та Рівненській областях хмарно, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +11...+13°С.

На Волині хмарно, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +12...+14°С.

На Тернопільщині хмарно, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +10...+12°С.

На Хмельниччині хмарно, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +12...+14°С.

На Івано-Франківщині хмарно, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +17...+19 °С.

У Чернівецькій області хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +19...+21°С.

На Закарпатті хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +11...+13°С.

Північний регіон України
На Київщині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +12...+14°С.

На Житомирщині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +11...+13°С.

На Чернігівщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +10...+12°С.

На Сумщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +13...+15 °С.

Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +17...+19 °С.

На Луганщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +17...+19 °С.

На Донеччині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +19...+21°С.

Південний регіон України
На Запоріжжі хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+23°С.

На Херсонщині хмарно, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +19...+21°С.

На Миколаївщині хмарно, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+22°С.

На Одещині хмарно, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+23°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+22°С.

У Києві хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний із переходом у східний, 3 м/с. Температура повітря +12…+14 °С.