У деяких регіонах дощі: прогноз погоди в Україні на 26 вересня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні у західних та північних областях країни пройдуть дощі. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+18°С.
На Черкащині хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +18...+20 °С.
На Кіровоградщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +19...+21°С.
На Полтавщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +18...+20 °С.
На Дніпропетровщині хмарно, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+22°С.
Західний регіон України
У Львівській та Рівненській областях хмарно, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +11...+13°С.
На Волині хмарно, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +12...+14°С.
На Тернопільщині хмарно, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +10...+12°С.
На Хмельниччині хмарно, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +12...+14°С.
На Івано-Франківщині хмарно, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +17...+19 °С.
У Чернівецькій області хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +19...+21°С.
На Закарпатті хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +11...+13°С.
Північний регіон України
На Київщині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +12...+14°С.
На Житомирщині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +11...+13°С.
На Чернігівщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +10...+12°С.
На Сумщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +13...+15 °С.
Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +17...+19 °С.
На Луганщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +17...+19 °С.
На Донеччині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +19...+21°С.
Південний регіон України
На Запоріжжі хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+23°С.
На Херсонщині хмарно, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +19...+21°С.
На Миколаївщині хмарно, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+22°С.
На Одещині хмарно, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+23°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+22°С.
У Києві хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний із переходом у східний, 3 м/с. Температура повітря +12…+14 °С.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+18°С.
На Черкащині хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +18...+20 °С.
На Кіровоградщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +19...+21°С.
На Полтавщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +18...+20 °С.
На Дніпропетровщині хмарно, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+22°С.
Західний регіон України
У Львівській та Рівненській областях хмарно, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +11...+13°С.
На Волині хмарно, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +12...+14°С.
На Тернопільщині хмарно, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +10...+12°С.
На Хмельниччині хмарно, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +12...+14°С.
На Івано-Франківщині хмарно, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +17...+19 °С.
У Чернівецькій області хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +19...+21°С.
На Закарпатті хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +11...+13°С.
Північний регіон України
На Київщині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +12...+14°С.
На Житомирщині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +11...+13°С.
На Чернігівщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +10...+12°С.
На Сумщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +13...+15 °С.
Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +17...+19 °С.
На Луганщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +17...+19 °С.
На Донеччині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +19...+21°С.
Південний регіон України
На Запоріжжі хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+23°С.
На Херсонщині хмарно, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +19...+21°С.
На Миколаївщині хмарно, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+22°С.
На Одещині хмарно, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+23°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+22°С.
У Києві хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний із переходом у східний, 3 м/с. Температура повітря +12…+14 °С.
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