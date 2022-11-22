У деяких областях України пройдуть дощі та мокрий сніг

07:04 22 листопада Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні у східних регіонах та Вінницькій та Черкаській областях Центральної України очікуються дощі, місцями мокрий сніг. У західних, північних та більшості центральних областей на дорогах ожеледиця.