У деяких областях України пройдуть дощі та мокрий сніг

За даними Укргідрометцентру, сьогодні у східних регіонах та Вінницькій та Черкаській областях Центральної України очікуються дощі, місцями мокрий сніг. У західних, північних та більшості центральних областей на дорогах ожеледиця.
Вітер північно-західний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.
На Черкащині хмарно, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
На Кіровоградщині хмарно, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.
На Полтавщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
На Дніпропетровщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.
Західний регіон України
На Львівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 1-3 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
На Волині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 1-3 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
У Рівненській та Тернопільській областях хмарно, без опадів.. Вітер південно-західний, 1-3 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Хмельниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер західний, 2-5 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.
На Івано-Франківщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 2-5 м/с. Температура повітря вдень 0...-2°С.
У Чернівецькій області хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 1-3 м/с. Температура повітря вдень -3...-1°С.
На Закарпатті хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 1-3 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.
Північний регіон України
На Київщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Житомирщині хмарно, без істотних опадів. Вітер західний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.
На Чернігівщині хмарно, без істотних опадів. Вітер західний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Сумщині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
У Луганській та Донецькій областях хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 2-5 м/с. Температура повітря вдень +11...+13°С.
Південний регіон України
На Запоріжжі хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.
На Херсонщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.
На Миколаївщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +13...+15°С.
На Одещині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями.. Вітер західний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.
У Києві хмарно, сніг. Вітер північний із переходом у східний, 4-5 м/с. Температура повітря протягом доби становитиме -1…0 °С.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.
На Черкащині хмарно, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
На Кіровоградщині хмарно, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.
На Полтавщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
На Дніпропетровщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.
Західний регіон України
На Львівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 1-3 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
На Волині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 1-3 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
У Рівненській та Тернопільській областях хмарно, без опадів.. Вітер південно-західний, 1-3 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Хмельниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер західний, 2-5 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.
На Івано-Франківщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 2-5 м/с. Температура повітря вдень 0...-2°С.
У Чернівецькій області хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 1-3 м/с. Температура повітря вдень -3...-1°С.
На Закарпатті хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 1-3 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.
Північний регіон України
На Київщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Житомирщині хмарно, без істотних опадів. Вітер західний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.
На Чернігівщині хмарно, без істотних опадів. Вітер західний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Сумщині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
У Луганській та Донецькій областях хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 2-5 м/с. Температура повітря вдень +11...+13°С.
Південний регіон України
На Запоріжжі хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.
На Херсонщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.
На Миколаївщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +13...+15°С.
На Одещині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями.. Вітер західний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.
У Києві хмарно, сніг. Вітер північний із переходом у східний, 4-5 м/с. Температура повітря протягом доби становитиме -1…0 °С.
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