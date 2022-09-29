У деяких областях дощі: погода в Україні на 29 вересня

07:03 29 вересня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде тепла погода, у деяких районах західних, центральних та північних областей очікуються несуттєві опади.
 
В Одеській, Херсонській та Запорізькій областях збережеться помаранчевий (надзвичайний) рівень пожежної небезпеки.

Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +18...+21°С.

На Черкащині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.

На Кіровоградщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +19...+22°С.

На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +16...+19°С.

На Дніпропетровщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +19...+22°С.

Західний регіон України
На Львівщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.

У Волинській області похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.

На Рівненщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +13...+16°С.

На Тернопільщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +14...+17°С.

На Хмельниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +15...+18°С.

На Івано-Франківщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.

У Чернівецькій області хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +18...+21°С.

На Закарпатті похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +14...+17°С.

Північний регіон України
На Київщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +16...+19°С.

На Житомирщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.

На Чернігівщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +14...+17°С.

На Сумщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +15...+18°С.

Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +18...+21°С.

На Луганщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +20...+23°С.

На Донеччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +19...+22°С.

Південний регіон України
На Одещині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.

На Миколаївщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +23...+26°С.

На Херсонщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +23...+26°С.

На Запоріжжі хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +21...+24°С.

В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +23...+26°С.

У Києві похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +15...+18°С.