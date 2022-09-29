У деяких областях дощі: погода в Україні на 29 вересня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде тепла погода, у деяких районах західних, центральних та північних областей очікуються несуттєві опади.
В Одеській, Херсонській та Запорізькій областях збережеться помаранчевий (надзвичайний) рівень пожежної небезпеки.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
На Черкащині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.
На Кіровоградщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +19...+22°С.
На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
На Дніпропетровщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +19...+22°С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
У Волинській області похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
На Рівненщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
На Тернопільщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +14...+17°С.
На Хмельниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
На Івано-Франківщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.
У Чернівецькій області хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
На Закарпатті похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +14...+17°С.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
На Житомирщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.
На Чернігівщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +14...+17°С.
На Сумщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
На Луганщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
На Донеччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +19...+22°С.
Південний регіон України
На Одещині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
На Миколаївщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +23...+26°С.
На Херсонщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +23...+26°С.
На Запоріжжі хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +21...+24°С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +23...+26°С.
У Києві похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
На Черкащині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.
На Кіровоградщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +19...+22°С.
На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
На Дніпропетровщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +19...+22°С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
У Волинській області похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
На Рівненщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
На Тернопільщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +14...+17°С.
На Хмельниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
На Івано-Франківщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.
У Чернівецькій області хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
На Закарпатті похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +14...+17°С.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
На Житомирщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.
На Чернігівщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +14...+17°С.
На Сумщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
На Луганщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
На Донеччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +19...+22°С.
Південний регіон України
На Одещині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
На Миколаївщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +23...+26°С.
На Херсонщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +23...+26°С.
На Запоріжжі хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +21...+24°С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +23...+26°С.
У Києві похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
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