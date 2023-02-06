У Карпатах температура опустилася до -20 градусів

У Карпатах мороз сягнув 20 градусів. Крім того, через туман погіршилась видимість.
Про це у понеділок, 6 лютого, повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост.
Зазначається, що на горі Піп Іван станом на 8:00 зафіксовано 20 градусів морозу. Також на високогір'ї тримається густий туман, тож видимість знизилася до 20 метрів. Вітер північно-східний із поривами до 13 м/с.
У зв'язку зі складними погодними умовами туристам рекомендують утриматися від виходу у високогір'я.
Про це у понеділок, 6 лютого, повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост.
Зазначається, що на горі Піп Іван станом на 8:00 зафіксовано 20 градусів морозу. Також на високогір'ї тримається густий туман, тож видимість знизилася до 20 метрів. Вітер північно-східний із поривами до 13 м/с.
У зв'язку зі складними погодними умовами туристам рекомендують утриматися від виходу у високогір'я.
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