У Карпатах продовжується зниження температури

На високогір'ї зафіксували 22 градуси морозу. Про це 7 лютого повідомив у Facebook Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост.
Зазначається, що станом на 08.00 вівторка на горі Піп Іван Чорногорський буде хмарно з проясненнями, вітер північний, 5 м/с, температура повітря -22°С.
Раніше Укргідрометцентр попередив, що 6-7 лютого у зв'язку з інтенсивним приростом снігового покриву, на високогір'ї східної частини Закарпатської області, у горах Івано-Франківської та Чернівецької областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) утримується на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області, а також у горах Львівської області.
Зазначається, що станом на 08.00 вівторка на горі Піп Іван Чорногорський буде хмарно з проясненнями, вітер північний, 5 м/с, температура повітря -22°С.
Раніше Укргідрометцентр попередив, що 6-7 лютого у зв'язку з інтенсивним приростом снігового покриву, на високогір'ї східної частини Закарпатської області, у горах Івано-Франківської та Чернівецької областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) утримується на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області, а також у горах Львівської області.
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