У Карпатах будуть сніг та морози, а на сході України – дощ зі снігом

За прогнозом Укргідрометцентру, 4 грудня на більшій частині території України очікується суха та сонячна погода з температурою повітря трохи вищою за нуль. От тільки на заході буде морозно вночі. У Карпатах рятувальники попереджають про снігові лавини.
Погода в регіонах
На заході України 4 грудня буде найхолодніше, але сухо та без опадів. Проте вночі у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях можливі сильні морози – -13...-9. Вдень стовпчики термометра піднімуться максимум до +2 градусів. Такою ж погода буде і в північних і центральних областях, проте вночі морози будуть дещо слабшими.
У східних та південних областях ніч та день пройдуть без морозів, але з дощами та мокрим снігом. Водночас в окупованому Криму буде досить тепло – до +14 градусів тепла. Проте на півострові весь день очікують дощі із сильним вітром – 7 – 12 метрів за секунду.
У столиці день пройде без опадів. Вдень стовпчики термометра показуватимуть 0...+2 градуси.
Прогноз погоди у містах
- Ужгород – 0...+2
- Львів – 0...+2
- Івано-Франківськ – 0...+2
- Тернопіль – 0...+2
- Чернівці – 0...+2
- Хмельницький – 0...+2
- Луцьк – 0...+2
- Рівне – 0...+2
- Житомир – 0...+2
- Вінниця – 0...+2
- Одеса – +3...+5
- Миколаїв – +3...+5
- Херсон – + 6...+8
- Сімферополь – + 12...+14
- Кропивницький – 0...+2
- Черкаси – 0...+2
- Чернігів – 0...+2
- Суми – 0...+2
- Полтава – 0...+2
- Дніпро – + 2...+4
- Запоріжжя – + 6...+8
- Донецьк – + 5...+7
- Луганськ – + 5...+7
- Харків – +3...+5
- Київ – 0...+2.
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