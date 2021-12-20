У Карпатах будуть сніг та морози, а на сході України – дощ зі снігом

06:20 04 грудень Київ, Україна

За прогнозом Укргідрометцентру, 4 грудня на більшій частині території України очікується суха та сонячна погода з температурою повітря трохи вищою за нуль. От тільки на заході буде морозно вночі. У Карпатах рятувальники попереджають про снігові лавини.

Погода в регіонах

На заході України 4 грудня буде найхолодніше, але сухо та без опадів. Проте вночі у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях можливі сильні морози – -13...-9. Вдень стовпчики термометра піднімуться максимум до +2 градусів. Такою ж погода буде і в північних і центральних областях, проте вночі морози будуть дещо слабшими.

У східних та південних областях ніч та день пройдуть без морозів, але з дощами та мокрим снігом. Водночас в окупованому Криму буде досить тепло – до +14 градусів тепла. Проте на півострові весь день очікують дощі із сильним вітром – 7 – 12 метрів за секунду.

У столиці день пройде без опадів. Вдень стовпчики термометра показуватимуть 0...+2 градуси.

Прогноз погоди у містах

  • Ужгород – 0...+2
  • Львів – 0...+2
  • Івано-Франківськ – 0...+2
  • Тернопіль – 0...+2
  • Чернівці – 0...+2
  • Хмельницький – 0...+2
  • Луцьк – 0...+2
  • Рівне – 0...+2
  • Житомир – 0...+2
  • Вінниця – 0...+2
  • Одеса – +3...+5
  • Миколаїв – +3...+5
  • Херсон – + 6...+8
  • Сімферополь – + 12...+14
  • Кропивницький – 0...+2
  • Черкаси – 0...+2
  • Чернігів – 0...+2
  • Суми – 0...+2
  • Полтава – 0...+2
  • Дніпро – + 2...+4
  • Запоріжжя – + 6...+8
  • Донецьк – + 5...+7
  • Луганськ – + 5...+7
  • Харків – +3...+5
  • Київ – 0...+2.

Прогноз погоды в Украине 4 декабря от Укргидрометцентра