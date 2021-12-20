У Карпатах будуть сніг та морози, а на сході України – дощ зі снігом

За прогнозом Укргідрометцентру, 4 грудня на більшій частині території України очікується суха та сонячна погода з температурою повітря трохи вищою за нуль. От тільки на заході буде морозно вночі. У Карпатах рятувальники попереджають про снігові лавини.

Погода в регіонах

На заході України 4 грудня буде найхолодніше, але сухо та без опадів. Проте вночі у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях можливі сильні морози – -13...-9. Вдень стовпчики термометра піднімуться максимум до +2 градусів. Такою ж погода буде і в північних і центральних областях, проте вночі морози будуть дещо слабшими.

У східних та південних областях ніч та день пройдуть без морозів, але з дощами та мокрим снігом. Водночас в окупованому Криму буде досить тепло – до +14 градусів тепла. Проте на півострові весь день очікують дощі із сильним вітром – 7 – 12 метрів за секунду.

У столиці день пройде без опадів. Вдень стовпчики термометра показуватимуть 0...+2 градуси.

Прогноз погоди у містах