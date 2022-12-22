У четвер, 22 грудня, в Україні буде тепло, місцями пройдуть опади

В Україну прийшло потепління, 22 грудня переважатиме тепла погода. Стовпчики термометрів покажуть +2 +5 градусів. У західних областях максимально повітря прогріється до +3...+5 градусів. У той самий час на сході на 1 – 2 градуси буде холодніше, а на крайній півночі – 0+2 градуси.
Весь день небо на півдні буде хмарним із проясненнями. Південно-західний вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Повітря у південній частині прогріється до +4+9 градусів, а Криму до +11.
Дощ, місцями з мокрим снігом, очікується у західних областях та на півночі України: у Житомирській, Київській, Сумській та Чернігівській областях.
У західних областях максимально повітря прогріється до +3...+5 градусів. На решті території - без істотних опадів. Вітер південно-східний, помірний.
У Києві 22 грудня очікується невеликий дощ, місцями ймовірно з мокрим снігом. Стовпчики термометрів вдень покажуть 3 градуси тепла.
Прогноз погоди на 22 грудня
Ужгород – +2...+4
Львів – +3...+5
Івано-Франківськ – +3...+5
Тернопіль – +2...+4
Чернівці – +3...+5
Хмельницький – +3...+5
Луцьк – +2...+4
Рівне – +2...+4
Житомир – +2...+4
Вінниця – +2...+4
Одеса – +7...+9
Миколаїв – +6...+8
Херсон – +6...+8
Сімферополь – +8...+10
Кропивницький – 0...+2
Черкаси – +2...+4
Чернігів – 0...+2
Суми – 0...-2
Полтава – +2...+4
Дніпро – +2...+4
Запоріжжя – +5...+7
Донецьк – +2...+4
Луганськ – +2...+4
Харків – +2...+4
Київ – +1...+3
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі