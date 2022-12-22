У четвер, 22 грудня, в Україні буде тепло, місцями пройдуть опади

В Україну прийшло потепління, 22 грудня переважатиме тепла погода. Стовпчики термометрів покажуть +2 +5 градусів. У західних областях максимально повітря прогріється до +3...+5 градусів. У той самий час на сході на 1 – 2 градуси буде холодніше, а на крайній півночі – 0+2 градуси.

Весь день небо на півдні буде хмарним із проясненнями. Південно-західний вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Повітря у південній частині прогріється до +4+9 градусів, а Криму до +11.

Дощ, місцями з мокрим снігом, очікується у західних областях та на півночі України: у Житомирській, Київській, Сумській та Чернігівській областях.

У західних областях максимально повітря прогріється до +3...+5 градусів. На решті території - без істотних опадів. Вітер південно-східний, помірний.

У Києві 22 грудня очікується невеликий дощ, місцями ймовірно з мокрим снігом. Стовпчики термометрів вдень покажуть 3 градуси тепла.

Прогноз погоди на 22 грудня

Ужгород – +2...+4

Львів – +3...+5

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +2...+4

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – +3...+5

Луцьк – +2...+4

Рівне – +2...+4

Житомир – +2...+4

Вінниця – +2...+4

Одеса – +7...+9

Миколаїв – +6...+8

Херсон – +6...+8

Сімферополь – +8...+10

Кропивницький – 0...+2

Черкаси – +2...+4

Чернігів – 0...+2

Суми – 0...-2

Полтава – +2...+4

Дніпро – +2...+4

Запоріжжя – +5...+7

Донецьк – +2...+4

Луганськ – +2...+4

Харків – +2...+4

Київ – +1...+3